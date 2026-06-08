Kısa süre önce hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanlayarak fizik tedaviye başladığını duyuran ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son halini paylaştı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan ünlü türkücü “Hastaneden izinliyiz. Ankara'da hava güzel” dedi.

7 Nisan’da geçirdiği ciddi enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan, daha sonra safra kesesi ameliyatı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kısa süre önce yeniden rahatsızlandığı iddia edilmişti.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’ten fizik tedavi sonrası paylaşım! Son hali ortaya çıktı

FİZİK TEDAVİYE BAŞLAMIŞTI

Tatlıses, ‘Hastaneye yattı’ iddialarını yalanlayarak, “Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda, sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım” açıklamasını yapmıştı.

Tedaviye devam eden ünlü türkücüden yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir video paylaşan Tatlıses "Hastaneden izinliyiz. Ankara güzel. Ankara'da hava güzel. Ankara'nın bebelerini geziyoruz" notunu düştü.

Tatlıses'în sosyal medya paylaşımı

Tatlıses son olarak beyaz bıyık ve saçlarını siyaha boyattığı görüntüsüyle dikkat çekmişti.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’ten fizik tedavi sonrası paylaşım! Son hali ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

‘İmparator’ unvanı ile anılan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan’da İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tatlıses safra kesesi ameliyatı oldu.

Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, Tatlıses’in son sağlık durumunu şöyle açıklamıştı:

7 Nisan Salı günü yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle acil servisimize başvuran hastamız İbrahim Tatlıses'in tedavisi, yoğun bakım servisimizde devam etmekteydi. Enfeksiyon kaynağı olarak safra kesesi iltihabı tanısı konulmuştu. Tedavi süreci içerisinde iyiye gidiş gözlendi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’ten fizik tedavi sonrası paylaşım! Son hali ortaya çıktı

Tatlıses yeniden ameliyat olacağı yönündeki iddiaları reddetmişti. Tatlıses “Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Ancak bildiğiniz gibi geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi” demişti.

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