İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı iddiası kısa sürede gündem olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Tatlıses, hastaneye kaldırılmadığını, kendi isteği ile tedavi olmaya geldiğini ifade etti.

Arabesk-fantezi müziğin gedik taşlarından olan 'İmparator' lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sevenlerini korkuttu.

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Hastaneye kaldırıldığı haberleri gündem olan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Hastaneye kaldırılmadığını, kendi isteğiyle tedavi olmaya geldiğini vurgulayan Tatlıses paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde sağlık durumumla ilgili çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum.

'GENEL SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ'

Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Ancak bildiğiniz gibi geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi.

Hastane söylentileri sevenlerini korkuttu! İbrahim Tatlıses'ten açıklama var

'KENDİ RIZAMLA FİZİK TEDAVİ PROGRAMINA BAŞLADIM'

Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda, sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım.

Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim. Tam tersine, mevcut sağlık durumumu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum.

'GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAYATIMA DEVAM EDECEĞİM'

Arayan, soran, dua eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarıma, sevenlerime ve değerli halkımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Allah'ın izniyle tedavi sürecimi tamamlayıp daha güçlü bir şekilde hayatıma devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla."

Hastane söylentileri sevenlerini korkuttu! İbrahim Tatlıses'ten açıklama var

GÜRSEL BARAN'DAN TATLISES'E ZİYARET

Öte yandan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara'da tedavi gören İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Sosyal medya hesabından Tatlıses ile fotoğrafını paylaşan Baran, "Türk müziğinin güçlü sesi, usta sanatçı İbrahim Tatlıses’i tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret ettim. Sanatıyla milyonların gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses’e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek sağlık durumu hakkında bilgi aldım. Kendisine Allah’tan acil şifalar diliyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak sevenleriyle yeniden buluşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



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