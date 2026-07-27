Meteoroloji uyarılarının ardından Kastamonu’da ekipler teyakkuza geçti. Cide’de taşkın nedeniyle ev, iş yeri ve depoları su basarken 12 kişi güvenli bölgelere yerleştirildi. Doğanyurt’ta ise heyelan nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış, sahil ilçelerini vurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı "83" ve "85" numaralı uyarıların ardından teyakkuza geçen ekipler sahadayken, Cide başta olmak üzere sahil şeridindeki ilçelerden yüzlerce su baskını ve heyelan ihbarı yağdı.

Kuvvetli sağanağın ardından Cide başta olmak üzere Doğanyurt, İnebolu ve Şenpazar ilçelerinde 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 239 ihbar yapıldı. Cide Belediyesine de 170'ten fazla ihbar ulaştı.

Kastamonulular yaz ortasında sağanak kabusu yaşadı: Vatandaşlar tahliye edildi, yollar kapandı...

ELEKTRİKLER KESİLDİ, VATANDAŞLAR YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Cide ilçesinde sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen taşkında ev, iş yeri ve depoları su bastı. Bazı araçlar su birikintilerinin içinde kaldı. İlçede tedbir amacıyla elektrik kesintisi uygulanırken, Orman İşletme Müdürlüğünde kriz merkezi kuruldu.

Kastamonulular yaz ortasında sağanak kabusu yaşadı: Vatandaşlar tahliye edildi, yollar kapandı...

Tedbir amacıyla evlerinden tahliye edilen 12 kişi, Turizm Otelcilik Uygulama Oteli ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Vatandaşların beslenme ihtiyaçları otel ve Türk Kızılay tarafından karşılandı.

Kastamonulular yaz ortasında sağanak kabusu yaşadı: Vatandaşlar tahliye edildi, yollar kapandı...

YOLLAR KAPANDI

Yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları nedeniyle Doğanyurt ilçesinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Kastamonulular yaz ortasında sağanak kabusu yaşadı: Vatandaşlar tahliye edildi, yollar kapandı...

YÜZLERCE KİŞİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Afet Müdahale Planı kapsamında kent genelinde 296 araç ve iş makinesi, 20 motopomp ile 445 personel görevlendirildi.

Kastamonulular yaz ortasında sağanak kabusu yaşadı: Vatandaşlar tahliye edildi, yollar kapandı...

Sahil kesimindeki riskli bölgelerde arama kurtarma ekipleri ile kurumlara ait araç ve iş makineleri konuşlandırıldı.

Kastamonulular yaz ortasında sağanak kabusu yaşadı: Vatandaşlar tahliye edildi, yollar kapandı...

Vali Meftun Dallı da çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye geçti. İlçe merkezinde ise yağışın ve su seviyesinin azaldığı bildirildi.

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