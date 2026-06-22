İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da feci olay! Cesedi 5 gün sonra bulundu
Kastamonu'da polis ekiplerinin denetimi sırasında metruk bir binada erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin ölüm nedeni, Adli Tıp incelemesinin ardından netlik kazanacak.
Özetle DinleKastamonu'da feci olay! Cesedi 5 gün sonra bulundu
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3. Sayfa az önce
Cide'de metruk bir binada erkek cesedi bulundu.
- Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim sırasında metruk binada erkek cesedi buldu.
- Cesedin 55 yaşlarındaki Mevlüt Kabuk'a ait olduğu belirlendi.
- Kabuk'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Kabuk'un yaklaşık 5 gün önce vefat ettiği değerlendiriliyor.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında metruk bir binanın içerisinde erkek cesedi bulundu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin 55 yaşlarındaki Mevlüt Kabuk'a ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Kabuk'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kabuk'un yaklaşık 5 gün önce vefat ettiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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