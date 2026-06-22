Kastamonu'da polis ekiplerinin denetimi sırasında metruk bir binada erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin ölüm nedeni, Adli Tıp incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Olay, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında metruk bir binanın içerisinde erkek cesedi bulundu.

Kastamonu'da feci olay! Cesedi 5 gün sonra bulundu

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin 55 yaşlarındaki Mevlüt Kabuk'a ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Kabuk'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kastamonu'da feci olay! Cesedi 5 gün sonra bulundu

Kabuk'un yaklaşık 5 gün önce vefat ettiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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