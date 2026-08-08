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Yaşam

Batman'da görüntülendi! Boyu 20 santimetreyi buluyor: Dev çekirge hayrete düşürdü

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Batman'da görüntülendi! Boyu 20 santimetreyi buluyor: Dev çekirge hayrete düşürdü

Batman'ın Sason ilçesinde görüntülenen ve boyu 20 santimetreyi bulan büyük cüsseli etçil çekirge, görenleri şaşırttı.

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Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bu tür büyük çekirgelerin her yıl görüldüğünü ancak bu yıl sayılarının daha fazla olduğunu söyledi.

BOYLARI 20 SANTİMETREYİ BULUYOR

Özellikle çekirgenin iri gövdesi ile uzun bacak ve antenlerinin dikkat çektiğini ifade eden vatandaşlar, bacakları ve antenlerinin yaklaşık 20 santimetreyi bulduğunu ifade etti.

Batman'da görüntülendi! Boyu 20 santimetreyi buluyor: Dev çekirge hayrete düşürdü
Başlık ResmiBatman'da görüntülendi! Boyu 20 santimetreyi buluyor: Dev çekirge hayrete düşürdü

BÖYLESİNİ İLK DEFA GÖRDÜLER

Doğada karşılaştıkları çekirgeyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, ilk defa bu kadar büyük bir örnek gördüklerini dile getirirken, görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Yöre sakinleri, özellikle yaz aylarında zaman zaman karşılaşılan bu büyük çekirgelerin bölgenin farklı noktalarında görüldüğünü, ancak bu yıl daha sık rastlanmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Büyük cüssesiyle görenleri şaşırtan çekirge, vatandaşların merak konusu oldu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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