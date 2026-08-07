Gaziantep'te temeli 6 yıl önce atılan apartmanda oturan bina sakinleri, müteahhidin inşaatı yarım bırakıp gittiğini öne sürdü. 3 yıldır apartmanda oturan vatandaşlar, şantiye elektriği kullandıklarını, elektrik tek sayaç üzerinden kullanıldığı için gelen faturanın 56 daire arasında paylaştırıldığını öne sürerek çözüm istedi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde, bir inşaat firması tarafından yapılan 16 katlı ve 59 daireden oluşan apartmanda yaşayan vatandaşlar, mağdur olduklarını öne sürdü.

Yaklaşık 6 yıl önce temeli atılan binanın aradan geçen zamana rağmen eksiklerinin giderilmediğini iddia eden apartman sakinleri, elektrik ve su aboneliklerinin verilmediğini, çevre düzenlemesinin yapılmadığını belirtti. Şantiye elektriği kullanmak zorunda kaldıklarını söyleyen bina sakinleri, çözüm istedi.

56 daire tek fatura ödüyor! 6 yıllık binada bitmeyen mağduriyet, ‘Müteahhit inşaatı yarım bıraktı’

“MÜTEAHHİT İNŞAATI YARIM BIRAKTI”

Bina sakinlerinden Sefa Garip, şöyle konuştu:

Ben bu binaya taşınalı 2 yıl oldu. Oğlum ve gelinim de aynı binada oturuyor. Onlar benden önce taşındılar. Bu binanın temeli yaklaşık 6 yıl önce atıldı. Ancak aradan geçen 6 yıla rağmen bina hala tamamlanmadı. Müteahhit duvarları ördü, inşaatı yarım bıraktı ve gitti. O günden beri elektrik ve su başta olmak üzere sürekli sorun yaşıyoruz.

56 daire tek fatura ödüyor! 6 yıllık binada bitmeyen mağduriyet, ‘Müteahhit inşaatı yarım bıraktı’

“İSTEĞİMİZ, ABONELİKLERİN AYRI YAPTIRILMASI”

Garip, şöyle devam etti: Neredeyse her iki ayda bir aynı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Sorunlarımızı iletmek için emlakçıya gidiyoruz. Emlakçı da müteahhidi arıyor ancak hiçbir sonuç alamıyoruz. Müteahhit bizimle yüz yüze görüşmüyor, derdimizi dinlemiyor. Müteahhitten isteğimiz, binamızın elektrik ve su aboneliklerini ayrı ayrı yaptırmasıdır. Bu mağduriyetin sona ermesini istiyoruz. Ayrıca çevre düzenlemesinin de bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz. Altı yıldır bu bina bu şekilde duruyor. Çevre düzenlemesi yapılmadığı gibi elektrik kabloları da ortada duruyor. Bu nedenle burada iki evde yangın çıktı.

56 daire tek fatura ödüyor! 6 yıllık binada bitmeyen mağduriyet, ‘Müteahhit inşaatı yarım bıraktı’

“FATURA 56 DAİRE ARASINDA PAYLAŞTIRILIYOR”

Binada hala şantiye elektriği kullanıldığını öne süren Mahmut Çelik ise “Tüm ödemelerimizi yaptık. Bize ‘Üç ay içinde her şey tamamlanacak' denildi ancak aradan üç yıl geçti. Toplam 56 daire olduğu için mevcut elektrik sistemi bu yükü kaldırmıyor. Sürekli kesintiler yaşanıyor. Elektrik tek sayaç üzerinden kullanıldığı için gelen fatura 56 daire arasında paylaştırılıyor. Bir dairede bir kişi otursa da on kişi otursa da aynı ücreti ödüyor. Bu durum bina sakinlerini karşı karşıya getiriyor. Elektrik kesildiğinde merdivenler karanlıkta kalıyor. Çocuklar düşme tehlikesi yaşıyor” diye konuştu.

56 daire tek fatura ödüyor! 6 yıllık binada bitmeyen mağduriyet, ‘Müteahhit inşaatı yarım bıraktı’

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gaziantep Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGaziantep

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