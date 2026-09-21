Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerine mühimmat isabet etti

Hürmüz Boğazı’nda seyreden bir petrol tankeri, kaynağı henüz belirlenemeyen mühimmat parçalarının isabeti sonucu hasar aldı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, olayda tüm mürettebatın güvende olduğunu ve tankerin bir sonraki limana doğru seyrini sürdürdüğünü açıkladı.

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Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerine kaynağı henüz belirlenemeyen mühimmat parçalarının isabet ettiği bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, olayın Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapmak üzere seyreden bir petrol tankerinde meydana geldiği belirtildi. Tankerin mühimmat parçalarının isabeti nedeniyle zarar gördüğü aktarılırken, olayda tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.

Tankerin ise bir sonraki limana doğru seyrine devam ettiği bildirildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

UKMTO açıklamasında, olayın çevre üzerinde herhangi bir etkisinin bildirilmediği ifade edildi. Yetkililerin olayın boyutlarını belirlemek üzere incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Öte yandan UKMTO, gün içerisinde Hürmüz Boğazı’nda başka bir petrol tankerinin vurulduğunu ve olayda 2 mürettebatın yaralandığını duyurmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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