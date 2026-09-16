ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Ticari gemilerin geçişlerini kolaylaştırdık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ordusunun mayıs ayının başından bu yana Hürmüz Boğazı üzerinden 900 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan ticari gemilerin geçişini kolaylaştırdığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ordusunun mayıs ayının başından bu yana Hürmüz Boğazı üzerinden 900 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan ticari gemilerin geçişini kolaylaştırdığını söyledi.

Hawkins, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olmadığı yönündeki ABD açıklamalarını yineledi. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin sürdüğünü belirten Hawkins, kargo ve ham petrol taşıyan ticari gemilerin geçişlerine aylar boyunca yardımcı olduklarını söyledi.

"YALNIZCA 'ASKERİ HEDEFLER' VURULUYOR"

CENTCOM Sözcüsü, ABD ordusunun uluslararası insancıl hukuk kurallarına sıkı biçimde bağlı hareket ettiğini savundu. İran'a yönelik saldırılarda yalnızca "askeri hedeflerin" vurulduğunu öne süren Hawkins, ABD saldırılarında İranlı sivillerin öldürüldüğüne ilişkin haberlerle ilgili soruya, "İran ve özellikle Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) aksine, operasyonlarımız sırasında hiçbir zaman sivilleri hedef almadık" cevabını verdi.

YEMEN'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Hawkins, Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasında devam eden çatışmaların da yakından takip edildiğini belirtti.

ABD'nin Suudi Arabistan ile uzun süredir güçlü bir askeri ilişkiye sahip olduğunu ifade eden Hawkins, bu iş birliğinin sahadaki gelişmelerde de görüldüğünü söyledi.

Hawkins, ABD'li askeri danışmanların sahada görev yaptığını, Suudi ortaklarıyla bilgi paylaşımının yanı sıra planlama desteği sağladığını kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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