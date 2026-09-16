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T-Otomobil

Yeni Nissan Kicks e-Power Türkiye’ye geliyor: İşte satış tarihi ve özellikleri

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Yeni Nissan Kicks e-Power Türkiye’ye geliyor: İşte satış tarihi ve özellikleri
Başlık ResmiYeni Nissan Kicks e-Power Türkiye’ye geliyor: İşte satış tarihi ve özellikleri

Nissan, Avrupa için İngiltere’de üreteceği yeni Kicks e-Power’ı Türkiye’de de satışa sunacak. Benzinli motoru yalnızca elektrik üretmek için kullanan hibrit SUV’un 2028’in ortalarında Türkiye yollarına çıkması planlanıyor.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Nissan’ın uzun süredir Amerika ve Asya pazarlarında sattığı Kicks, yeni nesliyle birlikte ilk kez Avrupa’ya açılıyor. Türkiye’nin de dahil edildiği yeni satış planı kapsamında model, Nissan’ın İngiltere’deki Sunderland fabrikasında üretilecek.

Juke ile Qashqai arasında konumlanması beklenen Kicks, Avrupa’da yalnızca e-Power hibrit sistemle sunulacak. Nissan henüz Türkiye fiyatını, donanım seçeneklerini ve kesin teknik verileri açıklamadı.

Yeni Nissan Kicks e-Power Türkiye’ye geliyor: İşte satış tarihi ve özellikleri
Başlık ResmiYeni Nissan Kicks e-Power Türkiye’ye geliyor: İşte satış tarihi ve özellikleri

TÜRKİYE SATIŞI 2028’DE BAŞLAYACAK

Nissan’ın açıklamasında Kicks e-Power’ın İngiltere, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de satışa sunulacağı doğrulandı. Türkiye’deki lansman için kesin ay verilmezken modelin 2028’in ortalarında satışa çıkması bekleniyor.

İngiltere’de üretilmesi, Kicks’in Türkiye’de ek vergilerden sıyrılmasını sağlayacak.

Bu durum Kicks’i Japonya, Meksika veya Çin’den ithal edilecek eşdeğer bir hibrit SUV’a kıyasla daha rekabetçi hale getirebilir.

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BENZİNLİ MOTOR TEKERLEKLERİ ÇEVİRMİYOR

Nissan’ın e-Power sistemi, geleneksel tam hibrit otomobillerden farklı biçimde çalışıyor. Kicks’te tekerlekleri doğrudan ve yalnızca elektrik motoru hareket ettiriyor.

Benzinli motorun görevi ise elektrik üretmek ve küçük yüksek voltajlı bataryayı beslemek. Motor ile tekerlekler arasında mekanik bir bağlantı bulunmadığı için araç, sürüş sırasında tamamen elektrik motorunun anlık torkundan yararlanıyor.

Bu yapı elektrikli otomobillere benzer sessiz ve doğrusal bir hızlanma karakteri sunarken harici şarj ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Sürücü aracı bir şarj istasyonuna bağlamak yerine benzin deposunu doldurarak kullanmaya devam ediyor.

Sistem, teknik açıdan menzil artırıcılı elektrikli otomobillere benzese de Kicks’in bataryası dışarıdan şarj edilemiyor. Bu nedenle model Türkiye’de hibrit otomobil olarak sınıflandırılacak.

Yeni Nissan Kicks e-Power Türkiye’ye geliyor: İşte satış tarihi ve özellikleri
Başlık ResmiYeni Nissan Kicks e-Power Türkiye’ye geliyor: İşte satış tarihi ve özellikleri

ÜÇÜNCÜ NESİL E-POWER KULLANILACAK

Avrupa ve Türkiye’ye gelecek Kicks, Nissan’ın üçüncü nesil e-Power teknolojisiyle donatılacak.

Nissan, Avrupa versiyonunun kesin motor gücünü henüz açıklamadı. Japonya’da satılan Kicks e-Power’ın önden çekişli versiyonunda yaklaşık 143 beygir üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Sisteme elektrik sağlayan 1.4 litrelik üç silindirli benzinli motor ise yaklaşık 98 beygir gücünde.

100 KİLOMETREDE 3,9 LİTRE TÜKETİM İDDİASI

Kicks e-Power bu sistemle 100 kilometrede yaklaşık 3,9 litre seviyesinde yakıt tüketimi sunuyor.

Yeni Nissan Kicks e-Power Türkiye’ye geliyor: İşte satış tarihi ve özellikleri
Başlık ResmiYeni Nissan Kicks e-Power Türkiye’ye geliyor: İşte satış tarihi ve özellikleri

JUKE’TAN BÜYÜK, QASHQAİ’DEN KÜÇÜK

Yeni Kicks yaklaşık 4.365 mm uzunluğa sahip. Bu ölçüyle 4.210 mm uzunluğundaki Juke’tan 155 mm daha uzun olan model, B-SUV sınıfının en büyük üyelerinden biri haline geliyor.

Kicks, Nissan ürün gamında Juke’un üzerinde ve Qashqai’ın altında konumlanacak. Toyota C-HR, Hyundai Kona, Renault Captur, Peugeot 2008 ve Volkswagen T-Roc gibi hibrit veya elektrik destekli kompakt SUV’lara rakip olması bekleniyor.

Yeni Nissan Kicks e-Power Türkiye’ye geliyor: İşte satış tarihi ve özellikleri
Başlık ResmiYeni Nissan Kicks e-Power Türkiye’ye geliyor: İşte satış tarihi ve özellikleri

SUNDERLAND FABRİKASINA 170 MİLYON STERLİN YATIRIM

Nissan, Kicks üretimi için İngiltere’deki Sunderland fabrikasına 170 milyon sterlin yatırım yapacak. Model burada Qashqai, Juke ve tamamen elektrikli Leaf ile aynı tesiste üretilecek.

1986 yılında Bluebird ile faaliyete başlayan Sunderland, bugüne kadar 12 milyondan fazla otomobil üretti. Kicks, fabrikanın 40 yıllık tarihinde bantlardan çıkacak onuncu Nissan modeli olacak.

İlk Nissan Kicks’in 2016 yılında satışa sunulmasından bu yana model ailesi 70’ten fazla ülkede 1,9 milyon adedin üzerinde satışa ulaştı.

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