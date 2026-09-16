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Milli havacılıkta yeni dönem! HÜRKUŞ-II envantere giriyor

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Türk savunma sanayisinin geliştirdiği HÜRKUŞ-II, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmeye hazırlanıyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-II ve HÜRJET'in uçuşlarına katılırken, Görgün HÜRKUŞ-II'nin son testlerinin tamamlandığını ve ilk uçakların kısa süre içinde teslim edileceğini açıkladı.

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Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, envantere girmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-II ve HÜRJET uçaklarının uçuşlarına katıldı.

Görgün, HÜRKUŞ-II'nin teslimatına ilişkin, "Şimdi bu emeğin yeni bir karşılığı daha geliyor. İlk HÜRKUŞ-II'lerimizi kısa süre içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"BUGÜN KABULÜ TAMAMLAMIŞ OLDUK"

Görgün, HÜRKUŞ-II uçuşuna ilişkin videosunda, Dalkıran ile ortaya konulan emeklere katkı sağlamak amacıyla uçuşları gerçekleştirdiklerini söyledi.

"İlk defa Türkiye bir milli uçağını milli kuvvetlerimize teslim ediyor. Çok çok anlamlıydı. Bugün de son testler. Bu son testlerin bir parçası olmak bizim için ayrıca bir gurur" diyen Görgün, uçuşun önemini vurguladı.

Dalkıran da "Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz" dedi.

Görgün'ün HÜRKUŞ-II uçuşunun ardından "Testi geçti değil mi komutanım? Bugün kabulü tamamlamış olduk" sözlerine Dalkıran, "Süper. Tamam" karşılığını verdi.

Milli havacılıkta yeni dönem! HÜRKUŞ-II envantere giriyor
Başlık ResmiMilli havacılıkta yeni dönem! HÜRKUŞ-II envantere giriyor

HÜRJET'TE MİLLİ RADAR TESTİ

Görgün, HÜRJET uçuşunda ise ASELSAN'ın milli MURAD AESA radarının kullanıldığı bir test gerçekleştirildiğini açıkladı.

Görgün, "HÜRJET'te ileri teknoloji yeteneklerimizi Gök Vatan'da test ettik. Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Rafet Dalkıran ile HÜRJET’in test uçuşuna katıldık" ifadelerini kullandı.

Uçuş kapsamında HÜRJET P2 uçağından MURAD AESA radarı ile HÜRJET P1 uçağına yönelik hem tespit hem de radar kilidi faaliyeti gerçekleştirildi.

"BU BİR İLK OLDU"

Görgün, bu uçuşun bir ilk olduğunu belirterek, "ASELSAN'ımızın geliştirdiği AESA radarı takılı olan komutanımızın uçtuğu HÜRJET'imiz bizim uçtuğumuz HÜRJET'e belli bir mesafede kilit attılar. Bu bir ilk oldu" dedi.

Görgün ayrıca Hava Kuvvetleri personelinin ilk eğitimlerini HÜRKUŞ'ta, ileri seviye eğitimlerini ise HÜRJET'te tamamlayacağını belirtti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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