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Geminin altındaki zuladan 350 kilo kokain çıkmıştı! 8 şüpheli tutuklandı

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Geminin altındaki zuladan 350 kilo kokain çıkmıştı! 8 şüpheli tutuklandı
Başlık ResmiGeminin altındaki zuladan 350 kilo kokain çıkmıştı! 8 şüpheli tutuklandı

Mersin Limanı'na 4 gün önce yanaşan, Brezilya'dan gelen kuru yük gemisine düzenlenen operasyonda 350 kilogram kokain ele geçirildi. Geminin gövdesinin alt kısmındaki zulaya dalgıç polisler tarafından ulaşılırken, operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda, deniz taşımacılığı yöntemiyle Brezilya'dan gelen bir gemi belirlendi. Bunun üzerine 4 gün önce Mersin Limanı'na yanaşan kuru yük gemisine operasyon düzenlendi ve 9 şüpheli yakalandı.

GEMİNİN ALTINDAKİ ZULA BULUNDU

Şüphelilerin, geminin gövde alt kısmında dalgıç marifetiyle uyuşturucu maddeleri çıkarmak için plan yaptığının belirlenmesi üzerine operasyona İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de dahil oldu.

Dalgıç polisler, geminin dış alt gövdesinde bulunan motorun soğutma suyu bölümündeki zulaya ulaştı. Burada 12 ayrı pakette toplam 350 kilogram kokain ele geçirildi.

DEĞERİ 1,5 MİLYAR LİRA

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu öğrenildi.

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8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda dalış ekipmanları ve su altı deniz scooterı gibi malzemeler de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden engelli olduğu öğrenilen E.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehir dışından gelerek uyuşturucu maddeyi çıkarmak için deneme dalışları yaptıkları polis takibiyle belirlenen dalgıçlar O.K. ve E.Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 1,5 milyar liralık uyuşturucu operasyonuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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