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Midesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli kapsül patlayınca hayatını kaybetti

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Midesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli kapsül patlayınca hayatını kaybetti

Nevşehir'de yutma yöntemiyle midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan İran asıllı bir şahıs gözaltına alındı. Hastanede gözetim altında tutulan şüpheli hayatını kaybetti. Şüphelinin midesindeki uyuşturucu kapsüllerinin patlaması nedeniyle öldüğü düşünülüyor.

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Nevşehir'de uyuşturucu maddeyi yutma yöntemiyle taşıdığı tespit edilen İran uyruklu şüpheli, hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinin patlaması neticesinde hayatını kaybettiği düşünülürken, kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir'de 28 kapsül halinde 140 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle alakalı yapılan çalışmalarda, uyuşturucu maddeleri Türkiye'ye getiren kişinin İran uyruklu Abdollah Askari olduğu belirlendi.

Midesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli kapsül patlayınca hayatını kaybetti
Başlık ResmiMidesinde uyuşturucu taşıyan şüpheli kapsül patlayınca hayatını kaybetti

ÜZERİNDEN DE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelinin Van'dan Türkiye'ye giriş yaptığının tespit edilmesinin sonrasında Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bir süre izlenilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin üstünde gerçekleştirilen aramada 14 kapsül halinde 111 gram çeşitli niteliklerde uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu hap yakalandı.

Uyuşturucu maddeyi yutma yöntemiyle sevk ettiği tespit edilen yabancı uyruklu Abdollah Askari Nevşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alındı. Yapılan müdahalede doğal yollarla 23 kapsül halinde 133 gram uyuşturucu madde yakalandı. Hastanede gözetim altında tutulan ve yuttuğu bütün uyuşturucu kapsüllerinin doğal yollarla çıkartması beklenirken fenalaşan şüpheli doktorların bütün müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Şüphelinin yapılan otopsisinde vücudundan 8 kapsül uyuşturucu daha çıkarıldı. Şüphelinin midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinin patlaması neticesinde hayatını kaybettiği düşünülürken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ve incelemelerin sonrasında tespit edilecek.

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İstanbul Havalimanı
3. SAYFA

İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu! Pilot kıyafeti ile kaçtı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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