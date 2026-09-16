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Ekonomi

Bakanlık işletmelere süre tanıdı! Döner artık böyle satılamayacak: İşte yeni kurallar

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Bakanlık işletmelere süre tanıdı! Döner artık böyle satılamayacak: İşte yeni kurallar

Tarım ve Orman Bakanlığı, döner, sucuk, pastırma ve kavurma gibi et ürünlerinde yeni dönemi başlattı. Yeni tebliğle yağ, tuz ve protein oranlarına sınır getirilirken; dönerde fıstık, peynir ve soya gibi maddelerin kullanımı yasaklandı. Ayrıca sadece döner ifadesinin kullanımı yeterli olmayacak. Ürünün "yaprak", "kıyma" veya "yaprak-kıyma döner" şeklinde tanımlanması gerekecek. İşletmelere yeni kurallara uyum için 31 Mart 2027’ye kadar süre tanındı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve et ürünlerinde tüketiciyi yakından ilgilendiren yeni düzenlemeyi devreye aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Tebliği ile dönerden sucuğa, köfteden pastırmaya kadar birçok üründe içerik ve üretim standartları yeniden belirlendi. Yeni dönemde dönerin türünün etikette açıkça belirtilmesi zorunlu olurken, bazı katkı maddelerinin kullanımına da izin verilmeyecek. İşletmelerin düzenlemeye uyum sağlaması için 31 Mart 2027’ye kadar süre verildi.

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DÖNER İÇİN YENİ KURALLAR

Yeni düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri dönerle ilgili oldu. Buna göre piyasaya sunulan ürünlerde yalnızca "döner" ifadesinin kullanılması yeterli olmayacak. Ürünün "yaprak", "kıyma" veya "yaprak-kıyma döner" şeklinde tanımlanması gerekecek.

Kıyma dönerde kullanılan kıyma miktarı yüzde 90'ı aşamayacak ve ürünün en az yüzde 10'u yaprak etten oluşacak. Yaprak-kıyma dönerde ise yaprak et oranı en az yüzde 60, kıyma oranı en fazla yüzde 40 olacak.

Dönerin içeriğinde toplam yağ oranı yüzde 25'i, tuz oranı ise yüzde 2'yi geçemeyecek. Ayrıca toplam et proteininin en az yüzde 12 olması şartı getirildi.

Bakanlık işletmelere süre tanıdı! Döner artık böyle satılamayacak: İşte yeni kurallar
Başlık ResmiBakanlık işletmelere süre tanıdı! Döner artık böyle satılamayacak: İşte yeni kurallar

DÖNERDE FISTIK, PEYNİR VE SOYA KULLANILAMAYACAK

Yeni tebliğ, dönerin içeriğine yönelik de önemli sınırlamalar getiriyor. Üründe dolgu amacıyla fıstık, peynir, nişasta ve soya gibi maddelerin kullanılmasına izin verilmeyecek.

Baharatlardan doğal olarak kaynaklanabilecek nişasta ve bitkisel protein miktarı ise yüzde 1 ile sınırlandırılacak. Bunun yanında süt, yoğurt ve yumurta dışında ürüne dışarıdan protein tozu veya azot kaynağı eklenmesi de yasak olacak.

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TÜTSÜLEME UYGULAMASINA SON

Düzenleme yalnızca döneri kapsamıyor. Sucuk, pastırma ve kavurma ile kırmızı et veya kanatlı et kullanılarak hazırlanan dönerlerde tütsüleme işlemi de yapılamayacak.

Bakanlık, yeni kurallarla et ve et ürünlerinde ürün içeriğinin daha açık şekilde ortaya konulmasını ve tüketicinin yanıltılmasının önlenmesini amaçlıyor.

FİRMALARA 31 MART 2027'YE KADAR SÜRE

Yeni kuralların sektörde uygulanabilmesi için işletmelere geçiş süresi tanındı. Mevcut ürün ve üretim süreçlerinin yeni düzenlemeye uyarlanması için verilen süre 31 Mart 2027'de sona erecek. Bu tarihten itibaren ürünlerin yeni kriterlere uygun olması gerekecek.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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