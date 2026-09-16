Emniyet'in havadaki gücü büyüyor: Gökyüzünde sınıf atladık

GÖKBEY helikopteri, Aksungur ve dikey kalkabilen ‘VTOL İHA’lar sayesinde polisimiz havada artık daha güçlü... Yüksek optik kameralar ve uydu kontrolüyle 81 şehre anlık istihbarat sağlayan yeni araçlar, Emniyet’in operasyonel yeteneğini artırdı. Polisin sahadaki reaksiyon hızı da en üst seviyeye çıktı.

Emniyet’in hava gücü, yeni nesil helikopter ve İHA’larla daha da güçleniyor. Piste ihtiyaç duymadan dikey iniş-kalkış yapabilen VTOL İHA’ların envantere katılmasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, terörle mücadeleden kaçakçılığa, narkotik operasyonlarından sıcak takibe kadar birçok alanda havadan müdahale kapasitesini artırdı.

Havacılık Daire Başkanlığı İnsansız Hava Araçları Şube Müdürü Ömer Kuplay ile Hava Harekât Şube Müdür Vekili Ahmet Şerif Balcı Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının güncel çalışmalarını gazetemize anlattı.

4 BİN 709 SAAT UÇUŞ

Ömer Kuplay, envantere yeni giren İHA’ların Emniyet’in operasyon kabiliyetine güç kattığının altını çizerek “Yüksek çözünürlüklü optik kameralarımız vasıtasıyla çok geniş alanları uzun saatler boyunca tarayabiliyor ve yer unsurlarına anlık istihbarat sağlayabiliyoruz.

Özellikle envanterimize yeni giren ve dikey iniş-kalkış yapabilen HAVELSAN Bulut, Baykar Kalkan ve Uçbey VTOL İHA’larımız sayesinde, havalimanı veya pist altyapısının olmadığı en zorlu coğrafyalarda bile anında havalanarak operasyonel esnekliğimizi ve sahadaki reaksiyon hızımızı en üst seviyeye çıkardık. Bu yıl içinde helikopter, uçak ve İHA’larımızla toplam 4 bin 709 saat uçuş gerçekleştirdik” dedi.

Emniyetin havadaki gücü büyüyor: Gökyüzünde sınıf atladık

GÖKBEY GÖREVE HAZIRLANIYOR

T-129 ATAK ve yeni nesil GÖKBEY helikopterleri hakkında bilgi veren Hava Harekât Şube Müdür Vekili Ahmet Şerif Balcı da şunları kaydetti: T-129 ATAK helikopterimiz 2021 yılından bu yana envanterimizde bulunuyor ve sahada aktif olarak çok başarılı görevler icra ediyor.

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Envanterimize yeni katılan T625 GÖKBEY helikopterimiz ise geniş bir görev yelpazesinde esnek şekilde kullanılabilecek bir ara model. Tamamen yerli ve millî bir platform olması, yedek parça temini ile işletme ve bakım süreçlerinde dışa bağımlılığımızı doğrudan azaltarak bize büyük bir operasyonel kolaylık ve hız sağlayacak.

Emniyetin havadaki gücü büyüyor: Gökyüzünde sınıf atladık

Pilot ve teknisyenlerimizin intibak eğitimleri tamamlandığında GÖKBEY de tam kapasiteyle göreve hazır olacak.

BÜYÜK TASARRUF SAĞLANDI

Balcı, tüm araçların bakımlarının uzman teknisyenlerle kurum içinde sağlandığına dikkat çekerek “Bu durum dışa bağımlılığımızı azaltıyor ve mali tasarruf sağlıyor. Sadece envanterimizdeki 6 adet T-129 ATAK helikopterimizin periyodik bakım ve onarımlarını dışarıdan hizmet alımıyla yapsaydık, 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla yıllık 1 milyon 750 bin dolar ödeme yapmamız gerekecekti. Helikopterlerde olduğu gibi İHA sistemlerimizde de durum aynı” diye konuştu.

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