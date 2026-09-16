Ticaret Bakanlığı “Altyapınız değişti, modeminiz yenilenmeli” diyerek vatandaşlara fahiş fiyata modem satışı yapan firmalara acımadı. Usulsüz şekilde binlerce liralık satış yaptığı tespit edilen firmalara 389 bin lira ceza kesildi.

İnternet abonelerini hedef alan yeni bir modem satış yöntemi ortaya çıktı. Vatandaşları telefonla arayan veya müşteri hizmetleri izlenimi veren numaralar üzerinden işlem yapan bazı firmaların internet altyapı sağlayıcısı Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi şirketlerin isimlerini kullanarak “altyapınız değişti”, “internet altyapısı güçlendiriliyor” veya “modemin değiştirilmesi gerekiyor” ifadeleriyle binlerce liralık modem satışı yaptığı belirlendi.

Ticaret Bakanlığı dört ayrı dosyada uygulamaları aldatıcı ve yanıltıcı bularak firmalara toplam 389 bin 456 lira para cezası verdi. Böylece telefon aramalarında ödeme yapılmadan önce işlemin abone olunan şirketin resmî kanallarından doğrulanmasının önemi dikkati çekti.

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En yüksek modem bedeli internetindeki gerçek bir arızaya çözüm arayan tüketiciden talep edildi. Türk Telekom ev internetinde problem yaşayan vatandaş, internette karşısına müşteri hizmetleri numarası olarak çıkan hattı aradı.

GSM operatörlerinin ismini kullanarak vatandaşa satış yapıyorlar: Modem tuzağı

Görüştüğü kişiler modemin değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine 7 bin lira havale eden tüketici, daha sonra modeminde problem olmadığını anlayarak iade istedi ancak talebi karşılanmadı. Bu uygulamaya 108 bin 370 lira ceza verildi.

Benzer bir olayda ise Türk Telekom ve Vodafone isimleri kullanılarak telefonla aranan tüketiciye altyapı çalışması yapıldığı ve modeminin değiştirilmesi gerektiği söylendi. Bunun üzerine 5 bin lira modem ücreti ödeyen vatandaş, yanıltıldığını fark ederek parasını geri istedi ancak 2 bin liralık kesinti yapılmak istendi.

Bakanlık uygulamayı haksız ticari uygulama kabul ederek ilgili firmaya 86 bin 358 lira ceza verdi. Başka bir dosyada ise tüketici Turkcell Superonline ismi kullanılarak arandı. “İnternet altyapısı değişti, modeminizin değişmesi gerekiyor” denilen vatandaş, adresine gönderilen modem için 4 bin 490 lira ödedi.

GSM operatörlerinin ismini kullanarak vatandaşa satış yapıyorlar: Modem tuzağı

Ancak kutuyu açtığında gönderilen cihazın eski ve kullanılmış olduğunu gördü. Bu uygulama da tüketiciyi normal şartlarda taraf olmayacağı bir işleme yönelten haksız ticari uygulama olarak değerlendirildi ve 86 bin lira ceza verildi.

Digiturk ismi kullanılarak aranan bir tüketiciye ise internet altyapısının güçlendirileceği söylendi. Ardından ürün satışı yapıldığı açıkça belirtilmeden tahsilatlı kargoyla modem/router gönderildi ve kapıda 4 bin 950 lira alındı. Vatandaşa ürünün ücretli olduğu, satış bedeli, cayma hakkı ve sözleşme şartları önceden açıklanmadığı gibi fatura veya sözleşme örneği de verilmedi. Kurul ilgili firmaya 108 bin 370 lira ceza uyguladı.

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