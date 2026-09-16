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Kültür - Sanat

ABD’li rap’çi Macklemore ‘Özgür Filistin’ dedi, turneden çıkarıldı

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ABD’li rap’çi Macklemore ‘Özgür Filistin’ dedi, turneden çıkarıldı

Filistin’e açıkça destek veren Macklemore, “Özgür Filistin” mesajları sonrası Ed Sheeran’ın ABD turnesindeki 8 konserden çıkarıldı.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Açıkça Filistin’e destek mesajları veren ve Gazzelilere bağışta bulunan ABD’li rap’çi Macklemore, şarkıcı Ed Sheeran’ın ABD turnesindeki kalan konserlerden çıkarıldı.

İsrail-Amerikan Konseyi (IAC), sanatçının programdan çıkarılması talebiyle imza kampanyası başlatmıştı. Bu kampanyanın ardından bazı stadyumlar Macklemore’un yer aldığı konserlere ev sahipliği yapmayacaklarını açıkladı.

ABD’li rap’çi Macklemore ‘Özgür Filistin’ dedi, turneden çıkarıldı
Başlık ResmiABD’li rap’çi Macklemore ‘Özgür Filistin’ dedi, turneden çıkarıldı
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Sosyal medyadan açıklama yapan Macklemore ise Ed Sheeran’ın kendisine Kraft’ın kendi stadyumunda sahne almasına izin vermeyeceğini söylediğini iddia etti.

Ed Sheeran
Başlık ResmiEd Sheeran

Macklemore, “(Ed Sheeran) Bana, konuştuğu birçok insan için ‘Özgür Filistin’ sözlerinin ve Filistin bayrağının görselinin incitici olduğunu söyledi. Ben de ona, eğer bu sözler İsrail tarafından öldürülen on binlerce Filistinli çocuktan daha fazla rahatsız ediciyse o zaman bu insanların durduğu yer ile benim durduğum yer arasında temel bir kopukluk olduğunu söyledim ama o, kamuoyu önündeki ‘Ben taraf tutmuyorum’ tavrını aşamıyordu” ifadelerini kullandı.

Macklemore’un 19 Eylül’de Philadelphia’da yeniden başlayacak turnenin ABD ayağındaki son 10 konserin 8’inde sahne alması planlanıyordu.

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