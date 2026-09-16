Aslan'a prim dopingi! Şampiyonluk ateşi erken yandı

Başkan Dursun Özbek, üst üste beşinci defa mutlu sona ulaşmak için iki maça özel prim belirledi. Kocaelispor’u deviren sarı kırmızılı takım, Trabzonspor’u da geçerse toplam 1 milyon avro kazanacak.

Lider Galatasaray’da keyifler yerinde. Okan Buruk yönetiminde üst üste beşinci, toplamda 27. şampiyonluk için iddialı olan sarı kırmızılılarda yönetim harekete geçti. Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz ziyaretinde teknik ekibe moral verip oyunculara da prim jestinde bulundu. Millî araya lider girmek isteyen Aslan’da Özbek, iki maç için (Kocaelispor ve Trabzonspor) toplam 1 milyon avroluk prim belirledi.

TATLI SÜRPRİZLER OLABİLİR

Kocaelispor’u deviren ve Trabzonspor maçına odaklanan sarı kırmızılı takım bu engeli de aşarsa cebini dolduracak. Geçtiğimiz dönemlerde genelde derbiler için prim dopinginde bulunan yönetimin bu sezon işi daha sıkı tutarak farklı zaman dilimlerinde bu tarz tatlı sürprizler yapabileceği öğrenildi. Araya kayıpsız girmek isteyen sarı kırmızılılar, bu sezonun ilk büyük mücadelesini Trabzonspor deplasmanında verecek.

ASLAN'DA BAYRAK DEĞİŞİMİ

Galatasaray’da millî ara sonrasında bir görev değişimi yaşanacak. Birinci kaptanın Abdülkerim Bardakcı olduğu sarı kırmızılılarda ikinci kaptanlık görevi Kaan Ayhan’daydı. Ancak Şampiyonlar Ligi kadrosunda bulunmayan ve ligde de fazla süre alamayan tecrübeli ismin yerine ikinci kaptanlık, aidiyet duygusu fazla olan ve sarı kırmızılı kulübe gönülden bağlı bulunan Lucas Torreira’ya verilecek. Üçüncü kaptanlık ise maça ve kadro durumuna göre değişim gösteriyor.

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