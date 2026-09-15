Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli genci görünce otobüsü durdurdu: İnmesem Allah'a nasıl hesap veririm?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da otobüsten inerek engelli genç Emre Vural ile sohbet ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Gençlik etkinliğinde de söz alan gence Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emre ben otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Biliyorsun, seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım. Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki programı kapsamında AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca, Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Kafe Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına da katılmıştı.

GENÇLİK ETKİNLİĞİNDE SÖZ ALMIŞTI

Samsunlu engelli genç Emre, programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "hoş geldiniz" diyerek, bir süre önce annesiyle birlikte yolda ilerlerken Erdoğan'ın otobüsünü durdurduğunu ve Erdoğan'ın kendisine bir isteği olup olmadığını sorduğunu anlatmıştı.

"SENİ GÖRÜP DURMASAM, ALLAH'A NASIL HESAP VERİRDİM?"

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emre, ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Biliyorsun, seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım. Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum." karşılığını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli genci görünce otobüsü durdurdu: İnmesem Allaha nasıl hesap veririm?

"BU LİDERE SABAH AKŞAM DUA EDİN"

Emre, "Bu liderin arkasından yürüyün. Bu liderin omzundan yük alın ve bu lidere sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum. Hepinizi de buna davet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Allah hep beraber yar ve yardımcımız olsun. Rabb'im bizleri inşallah yalnız koymasın." demişti.



| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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