Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Malatya'da araç dereye uçtu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Malatya'da araç dereye uçtu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç dereye uçtu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari otomobilin dereye uçması neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 civarında Darende ilçesine bağlı Hisarkale Mahallesi'nde yaşandı. Öne sürülene göre, Ali Seydi Şener yönetimindeki 44 DG 097 plakalı hafif ticari otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden dereye uçtu. Etraftakilerin yardımıyla sudan çıkarılan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Şener, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İsmail Şener, hastanede yapılan bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Malatyada araç dereye uçtu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Başlık ResmiMalatyada araç dereye uçtu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

BAKMADAN GEÇME
11 yaşındaki çocuk metrelerce sürüklendi, kanlar içinde kaldı! Korkunç kaza anı kamerada
GÜNDEM

11 yaşındaki çocuk metrelerce sürüklendi, kanlar içinde kaldı! Korkunç kaza anı kamerada

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'BU BİR İLETİŞİM KAZASI
'BU BİR İLETİŞİM KAZASI"
AK Partili vekilin koruma talebine ilişkin soruya cevap
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
97 parçanın yalnızca 19’u altın çıktı
BİR GÜNDE 2 BİN 477 GÖZALTI!
BİR GÜNDE 2 BİN 477 GÖZALTI!
Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
Ölüler adına bile milyonluk fatura kesmişler
CHP'Lİ VEKİLE YALANLAMA!
CHP'Lİ VEKİLE YALANLAMA!
"Türkiye 100 milyon dolar tazminat ödeyecek" demişti!
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
Anlaşma tamam, yeni teknik adam imzaya geliyor
"BİR HAFTA SONRA OLURDU"
Kurtlar Vadisi tartışması yıllar sonra yeniden açıldı
'ADAMIZI KUŞATIYORLAR'
'ADAMIZI KUŞATIYORLAR'
Atina Meis üzerinden yine Türkiye'yi hedef aldı!
'BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ'
'BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ'
Fransızlar, Marsilya maçını böyle değerlendirdi
"ÖĞRETMEN AYIRT EDİLEMİYOR"
Bakan Tekin değişikliğin nedenlerini sıraladı
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
Volkswagen dünyada bir ilki başardı
"GÖSTERİŞ MERAKLISIYDI"
İfadesi "Vanlı Kara Haydar"ı zora sokacak!
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
G.Saray'ın yıldızına Klopp'tan kötü haber
LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
Revolut'u sahte e-postayla kandırdılar!
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri gündem oldu
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon
ADAYLIKTA ENGEL YOK
ADAYLIKTA ENGEL YOK
AK Parti'den dikkat çeken seçim açıklaması
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Büşra bebek nerede? Annenin sözleri seyri değiştirdi
"BENİMLE MEZARA GİDECEK"
Raci Şaşmaz’dan yıllar sonra gelen Osman Sınav ifadesi
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
"Liseli kızın başına silah dayayıp taciz etti"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kongo'da ölümcül salgın 7 eyalete yayıldı! 300 yeni vaka, 160'tan fazla ölüm
Kongo'da ölümcül salgın 7 eyalete yayıldı! 300 yeni vaka, 160'tan fazla ölüm
Kaydet
Samsun'da bir şahıs tanımadığı kadını bıçakla ağır yaraladı
Samsun'da bir şahıs tanımadığı kadını bıçakla ağır yaraladı
Kaydet
Şehit aileleri umreye gönderilecek! Mukaddes topraklara gitmek için hazırlanıyorlar
Şehit aileleri umreye gönderilecek! Mukaddes topraklara gitmek için hazırlanıyorlar
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.