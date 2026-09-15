Malatya'da araç dereye uçtu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç dereye uçtu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari otomobilin dereye uçması neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 civarında Darende ilçesine bağlı Hisarkale Mahallesi'nde yaşandı. Öne sürülene göre, Ali Seydi Şener yönetimindeki 44 DG 097 plakalı hafif ticari otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden dereye uçtu. Etraftakilerin yardımıyla sudan çıkarılan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Şener, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İsmail Şener, hastanede yapılan bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Malatyada araç dereye uçtu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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