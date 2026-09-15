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Yaşam

Şehit aileleri umreye gönderilecek! Mukaddes topraklara gitmek için hazırlanıyorlar

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Şehit aileleri umreye gönderilecek! Mukaddes topraklara gitmek için hazırlanıyorlar

Tekirdağ'da şehit aileleri, 20-28 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek umre programı öncesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce şehit ailelerine yönelik düzenlenen umre ve mukaddes topraklara ziyaretleri kapsamında, Şehit ve Gazilerden Sorumlu birim personeli tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mukaddes yolculuk öncesinde gerçekleştirilen toplantıda şehit ailelerine programın işleyişi ve yolculuk süreci hakkında bilgi verildi.

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İl müdürlükleri ve ilgili kurumların iş birliğiyle dönemsel kafileler halinde gerçekleştirilen program kapsamında şehit ailelerinin mukaddes toprakları ziyaret etmeleri sağlanıyor.

Toplantıda şehit aileleriyle bir araya gelen yetkililer, ailelerin talep ve sorularını da dinledi.

20-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek umre programına katılacak şehit ailelerinin mukaddes yolculuğunun hayırlı olması ve yapacakları duaların kabul olması temennisinde bulunuldu.

Şehit aileleri umreye gönderilecek! Mukaddes topraklara gitmek için hazırlanıyorlar
Başlık ResmiŞehit aileleri umreye gönderilecek! Mukaddes topraklara gitmek için hazırlanıyorlar

ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ UMRE YOLUNDA PROGRAMI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınlarının kutsal toprakları ziyaret edebilmesi amacıyla “Şehitlerimizin Emanetleri Umre Yolunda” programı kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde umre organizasyonları düzenliyor.

Bakanlığa bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen programlarda umreye gidecek şehit yakınları Bakanlık tarafından belirleniyor.

Organizasyonlar yılın belirli dönemlerinde kafileler hâlinde gerçekleştirilirken, 20-28 Eylül 2026 tarihleri arasında da yeni bir şehit ailesi kafilesinin kutsal toprakları ziyaret etmesi planlanıyor.

Yolculuk öncesinde ise şehit ailelerine yönelik bilgilendirme toplantıları ile iftar ve uğurlama programları düzenlenerek süreç hakkında gerekli bilgilendirme ve destek sağlanıyor.

Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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