Trabzonspor'da Alman ekolü: Anlaşma tamam, Thomas Reis imzaya geliyor

Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de 2 maça Hüseyin Çimşir yönetiminde çıkan Trabzonspor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da günlerdir merak konusu olan "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu cevap buldu.

Daha önce Samsunspor'u çalıştıran Thoma Reis, Şubat 2026'da Karadeniz ekibinden ayrılmıştı.

THOMAS REIS'LE ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre; bordo-mavili yönetim, Bulgaristan'ın PFK Ludogorets takımını çalıştıran Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı. 52 yaşındaki Alman teknik adamın, bugün Trabzon'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.

Thomas Reis, bordo-mavili ekibin 9 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği zorlu maçta takımın başında olacak.

Mohamed Salah'ın da formasını giydiği Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 7 puan toplayabildi.

LUDOGORETS PERFORMANSI

Reis'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ludogorets, ligde 9 maçta 23 puan toplayarak, lider Levski Sofia'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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