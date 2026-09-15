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Yaşam

Ehliyet sınavından çıktı, polis kapıda bekliyordu! 390 bin TL ceza yedi

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Ehliyet sınavından çıktı, polis kapıda bekliyordu! 390 bin TL ceza yedi

Burdur’da plakasını bezle kapatıp ters şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerinden kaçtı. Ekipler, motosikleti E-Sınav Merkezi önünde bulurken sürücünün ehliyet sınavına girdiğini belirledi. Sınav çıkışında yakalanan sürücüye toplam 390 bin TL cezai işlem uygulanırken, motosikleti 3 ay süreyle trafikten men edildi.

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Olay, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. isimli motosiklet sürücüsü, plakasının bir bölümünü bezle kapatarak cadde üzerinde ters şeritte ilerlemeye başladı. Durumu fark eden polis ekipleri sürücüye dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ekiplerin ikazına rağmen motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Ehliyet sınavından çıktı, polis kapıda bekliyordu! 390 bin TL ceza yedi
Başlık ResmiEhliyet sınavından çıktı, polis kapıda bekliyordu! 390 bin TL ceza yedi

EKİPLER KAPIDA BEKLEDİ

Kaçan sürücünün yakalanması için bölgede çalışma başlatan ekipler, kısa süre sonra bahse konu motosikleti Burdur E-Sınav Merkezi önünde buldu. Motosiklet üzerinden yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edilirken, ekipler sürücünün sınav merkezinde ehliyet sınavında olduğunu belirledi. Bu kez kaçan sürücünün peşinden gitmek yerine sınavın bitmesini bekleyen ekipler, sürücüyü sınav çıkışında yakaladı.

Ehliyet sınavından çıktı, polis kapıda bekliyordu! 390 bin TL ceza yedi
Başlık ResmiEhliyet sınavından çıktı, polis kapıda bekliyordu! 390 bin TL ceza yedi

“SINAVA YETİŞMEK İÇİN KAÇTIM” SAVUNMASI

Polis ekiplerini karşısında gören sürücü, neden kaçtığı sorusuna ise "Sınava yetişmek için kaçtım" şeklinde cevap verdi.

Ehliyet sınavından çıktı, polis kapıda bekliyordu! 390 bin TL ceza yedi
Başlık ResmiEhliyet sınavından çıktı, polis kapıda bekliyordu! 390 bin TL ceza yedi

390 BİN TL CEZA KESİLDİ

Sürücüye yapılan kontroller ve tespit edilen trafik ihlalleri çerçevesinde çeşitli maddelerden toplam 390 bin TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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