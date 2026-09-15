Sınır kapısı kilitlendi! 3 kilometrelik kuyruğun nedeni ortaya çıktı
Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran taraf kaynaklı teknik arızalar sebebiyle geçişler durma noktasına geldi. Sınırda 3 kilometreyi bulan tır kuyruğunda bekleyen nakliyeciler mağdur olduklarını ifade ederek, yaşanan aksaklığın bir an önce giderilmesini bekliyor.
İran tarafında aralıklarla devam eden sistemsel aksaklıklar nedeniyle Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 3 kilometreye ulaştı.
İran’a geçerek yüklerini teslim etmek için sırada bekleyen tır sürücüleri, yaşanan kuyruktan dolayı mağdur olduklarını belirtti.
SORUN İRAN TARAFINDAN KAYNAKLI
Yaşanan durumla ilgili konuşan sürücüler, şu ifadeleri kullandı:
"Öğle saatlerinde Yüksekova’dan Esendere’ye gittiğimiz sırada 3 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sebebini sorduğumuzda ise sorunun İran tarafından kaynaklı olduğu söylendi. Artık bu görüntülere alıştık. İnşallah kısa sürede bu da biter ve yolumuza devam ederiz."