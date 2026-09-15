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Yaşam

Sınır kapısı kilitlendi! 3 kilometrelik kuyruğun nedeni ortaya çıktı

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Sınır kapısı kilitlendi! 3 kilometrelik kuyruğun nedeni ortaya çıktı

Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran taraf kaynaklı teknik arızalar sebebiyle geçişler durma noktasına geldi. Sınırda 3 kilometreyi bulan tır kuyruğunda bekleyen nakliyeciler mağdur olduklarını ifade ederek, yaşanan aksaklığın bir an önce giderilmesini bekliyor.

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İran tarafında aralıklarla devam eden sistemsel aksaklıklar nedeniyle Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 3 kilometreye ulaştı.

İran’a geçerek yüklerini teslim etmek için sırada bekleyen tır sürücüleri, yaşanan kuyruktan dolayı mağdur olduklarını belirtti.

Sınır kapısı kilitlendi! 3 kilometrelik kuyruğun nedeni ortaya çıktı
Başlık ResmiSınır kapısı kilitlendi! 3 kilometrelik kuyruğun nedeni ortaya çıktı

SORUN İRAN TARAFINDAN KAYNAKLI

Yaşanan durumla ilgili konuşan sürücüler, şu ifadeleri kullandı:

"Öğle saatlerinde Yüksekova’dan Esendere’ye gittiğimiz sırada 3 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sebebini sorduğumuzda ise sorunun İran tarafından kaynaklı olduğu söylendi. Artık bu görüntülere alıştık. İnşallah kısa sürede bu da biter ve yolumuza devam ederiz."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yüksekova
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