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3. Sayfa

İş yerinde kahreden manzara! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

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İş yerinde kahreden manzara! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde 37 yaşındaki baba ile 10 ve 6 yaşındaki iki çocuğu ölü bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürerken, baba ve iki çocuğunun kesin ölüm nedeninin adli incelemelerin ardından belirleneceği bildirildi.

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Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Fethiye Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi.

İş yerinde kahreden manzara! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Başlık Resmiİş yerinde kahreden manzara! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

BABA ASILI, İKİ ÇOCUĞU YATAKLARINDA ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, iş yerinden gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İş yerinin kapısının zorlanarak açılmasının ardından içeride yapılan kontrolde, iş yeri sahibi E.G (37) asılı halde bulundu. İş yerinde bulunan E.G'nin çocukları olduğu belirtilen H.G (10) ve H.G (6) isimli iki çocuk da yataklarında hareketsiz halde bulundu.

İş yerinde kahreden manzara! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Başlık Resmiİş yerinde kahreden manzara! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
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ÖLÜM NEDENİ ADLİ İNCELEMEYLE BELİRLENECEK

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından durum Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme başlatılırken, baba ve iki çocuğunun ölümlerinin kesin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği yapılacak adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

İş yerinde kahreden manzara! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Başlık Resmiİş yerinde kahreden manzara! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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