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Spor

Mason Greenwood: "Ligde çok kötü değiliz"

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Mason Greenwood:

Fenerbahçeli futbolcular Mason Greenwood, Bartuğ Elmaz ve Nathan Ake, Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü beraberliğinin ardından açıklamalar yaptı. Ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayarak zirvenin 6 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde İngiliz yıldız Greenwood, fazla gol şansı ürettiklerini ancak sonucu gidemediklerini belirterek ligde çok kötü bir durumda olduklarını düşünmediğini söyledi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de oyuncular Mason Greenwood, Bartuğ Elmaz ve Nathan Ake konuştu.

"LİGDE ÇOK KÖTÜ OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM"

Fazla şans ürettiklerini ancak pozisyonları iyi sonlandıramadıklarını belirten Greenwood, "Çok fazla şans ürettik ama golü atamadığımız için kazanamadık. Bu maçı 3-0 ve ya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum. Sonuçlarla alakalı bir şey bu... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar ürettik ama gol olmadı. Şanslar üretmeye devam edeceğiz." sözleriyle ligde çok kötü bir durumda olmadıklarını kaydetti.

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"FIRSATLAR BULDUK AMA ATAMADIK"

Hatalarından ders çıkaracaklarını söyleyen Bartuğ Elmaz, "Söylenecek fazla bir şey yok. Bu maçı kazanmalıydık. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Hatalarımızdan ders çıkarıp Eyüpspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

Gaziantep FK - Fenerbahçe
Başlık ResmiGaziantep FK - Fenerbahçe

"DAHA FAZLA FIRSAT OLUŞTURABİLİRDİK"

Defansif açıdan iyi olsalar da ofansif yönden daha iyi olmaları gerektiğini belirten Nathan Ake, "Defansif olarak daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz ama topa sahipken daha hızlı olabilirdik. Daha fazla fırsat oluşturabilirdik. İkinci yarıda şanslar bulduk ama golle değerlendiremedik. Süre geçtikte de rakip özgüven kazandı. İkinci yarıyla ilgili konuşursak, baskıda daha iyiydik. İkinci yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim ama fırsatları değerlendiremeyince sonuç istemediğimiz gibi oldu. Diğer oynayacağımız maçta çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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