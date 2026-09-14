Türkiye, Milli Uzay Programı'nın en iddialı adımlarından biri için hazırlıklarını hızlandırdı. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip Ay Uzay Aracı'nın üretimi tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 2027'nin ilk aylarını işaret ederek görevin başarıyla tamamlanması halinde Türkiye'nin Ay'a erişen 9 ülkeden biri ve bunu başaran ilk Müslüman ülke olacağını açıkladı.

Türkiye'nin uzaydaki yeni hedefi Ay olacak. Milli görüntüleme uyduları ve TÜRKSAT 6A'nın ardından geliştirilen Ay Uzay Aracı'nda üretim aşaması tamamlandı.

TÜBİTAK UZAY OPMER'de düzenlenen Ay Araştırma Programı Basın Toplantısı'nın ardından konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, yaklaşık 3,5 tonluk aracın yolculuğunun ayrıntılarını paylaştı.

"AY'A ERİŞEN 9 ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ"

Bugüne kadar yalnızca 8 ülkenin Ay'a erişmeyi başardığını söyleyen Bakan Kacır, Türkiye'nin hedefini şöyle açıkladı:

"Türkiye inşallah bu görevi başarıyla tamamladığında, Ay'a erişmeyi başaran 9 ülkeden biri olacak. Aynı zamanda bu misyonu icra eden ilk Müslüman ülke olacak. Bayrağında hilali taşıyan bir ülke olarak Ay'a erişmenin iftiharını inşallah Türk milleti güçlü şekilde yaşayacak."

Türkiye bir ilke imza atacak! Bakan Kacır tarih verdi

YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE YERLİ

Ay Uzay Aracı'nın yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu açıklayan Bakan Kacır, aracın yazılımlarının ise yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini söyledi.

Yaklaşık 3,5 tonluk araç, fırlatıldıktan sonra önce Dünya çevresindeki eliptik yörüngede hareket edecek. Gerçekleştirilecek ateşlemelerin ardından Ay transfer yörüngesine geçerek yolculuğuna başlayacak.

Araç Ay'a yaklaştığında yeniden ateşleme gerçekleştirerek Ay yörüngesine girecek ve burada uydu olarak görev yapacak. Misyonun son aşamasında ise Ay'a iniş gerçekleştirilecek.

Türkiye bir ilke imza atacak! Bakan Kacır tarih verdi

TÜRKİYE BİR İLKE İMZA ATACAK

Görevin en önemli teknolojik aşamalarından biri Türkiye'nin geliştirdiği hibrit itki sistemi olacak. Bakan Kacır, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hibrit roket motorunun derin uzayda dünya tarihinde ilk kez bu görev kapsamında ateşleneceğini söyledi.

Bakan Kacır, "Türkiye bu misyonla yeniden yüzünü Ay'a dönen insanlığa çok önemli bilimsel araştırma katkıları sunmuş olacak ve böylelikle uzay yarışında Türkiye olarak çok daha güçlü şekilde var olacağız" dedi.

2027'NİN İLK AYLARINDA FIRLATILACAK

Fırlatmanın 2027'nin ilk aylarında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Üretimi tamamlanan Ay Uzay Aracı, şimdi TUSAŞ bünyesindeki Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne gönderilecek.

Burada birkaç ay sürecek çevresel testlerden geçirilecek araç, çalışmaların tamamlanmasının ardından fırlatma için ABD'ye gönderilecek.

Türkiye bir ilke imza atacak! Bakan Kacır tarih verdi

KENNEDY UZAY MERKEZİ'NDEN AY'A

Türkiye'nin Ay yolculuğu ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi'nden başlayacak. Bakan Kacır, aracın testlerin ardından buraya gönderileceğini belirterek 2027'nin ilk aylarındaki fırlatmayla heyecanın zirveye çıkacağını aktardı.

İSRAİL BASINI TÜRKİYE'NİN AY HEDEFİNİ YAZDI

Türkiye'nin Ay programı İsrail basınında da geniş yer buldu. İsrail merkezli Maariv, Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki yeni aşamayı "Türkiye çıtayı yükseltiyor. Bir sonraki hedef 384 bin kilometre uzakta" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Gazete, Türkiye'nin uydu teknolojilerinden insanlı uzay görevlerine uzanan çalışmalarının ardından rotasını Ay'a çevirdiğini yazdı. Türkiye'nin Ay Araştırma Programı kapsamındaki AYAP-1 ve AYAP-2 projelerine özellikle yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN GÖZÜ RESMEN AY'DA"

Maariv, Türkiye'nin Artemis Anlaşması'na katılmasına da yer vererek "Türkiye'nin gözü resmen Ay'da" değerlendirmesini yaptı.

Haberde AYAP-1 kapsamında Türk uzay aracının Ay yörüngesine ulaşmasının ve görevin sonunda Ay yüzeyine sert iniş yapmasının hedeflendiği anlatıldı. Bir sonraki aşama olan AYAP-2'de ise Türk yapımı bir uzay aracının Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirmesinin planlandığı ifade edildi.

İsrail gazetesi, Türkiye'nin uydu teknolojileriyle başlayan uzay çalışmalarının insanlı uzay görevinin ardından Ay programıyla daha ileri bir aşamaya taşındığı değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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