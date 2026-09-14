Trump Jr.'ın düğününde Putin'e uzanan bağlantı! Her şey İstanbul'daki buluşmayla başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın Bahamalar'da düzenlenen görkemli düğününün arkasından Rusya bağlantılı çarpıcı bir iddia çıktı. ProPublica'nın incelediği kayıtlar ve etkinliği bilen kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rus oligark Kremlev, özel ada kiralamasından havai fişek gösterisine kadar yüz binlerce dolarlık düğün masrafını karşıladı. Trump Jr.'ın sözcüsü ödemeyi açıkça reddetmezken, Kremlev'in "kişisel bir arkadaş" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr., mayıs ayında Bettina Anderson ile Bahamalar'da dünyaevine girmişti.

İki özel adaya yayılan, yaklaşık 50 kişinin katıldığı ve üç gün süren lüks düğünün üzerinden aylar geçtikten sonra organizasyonun parasını kimin ödediğine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ProPublica, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligark Kremlev'in özel ada kirası ve havai fişek gösterisi dahil yüz binlerce dolarlık düğün masrafını gizlice karşıladığını öne sürdü.

Helikopterlerin ve deniz uçaklarının konukları taşıdığı organizasyonda özel villalar kullanılmış, deniz üzerindeki bir mavnadan havai fişek gösterisi düzenlenmişti.

Trump Jr.ın düğününde Putine uzanan bağlantı! Her şey İstanbuldaki buluşmayla başladı

PUTİN BAĞLANTISI NASIL ÇIKTI?

ProPublica'nın kayıtlara ve etkinlik hakkında doğrudan bilgi sahibi üç kişiye dayandırdığı haberine göre, Rus oligark Kremlev düğünün yüz binlerce dolarlık masrafını üstlendi.

Kremlev'in, resepsiyonun düzenlendiği ve konukların kaldığı özel adalardan birinin kirasını ödediği, havai fişek gösterisi gibi yüksek maliyetli harcamaları karşıladığı öne sürüldü. Ekibinin de organizasyonun planlanmasına yardım ettiği iddia edildi.

Habere göre düğün ödemeleri, Dubai merkezli ve Uluslararası Boks Birliği (IBA) ile bağlantılı bir kuruluş üzerinden gerçekleştirildi.

ÖZEL ADANIN GECELİĞİ 100 BİN DOLAR

Organizasyonun maliyetine ilişkin ayrıntılar da haberde yer aldı. Trump Jr. ile Anderson'ın ilk dansını gerçekleştirdiği özel adanın gecelik kirasının yaklaşık 100 bin dolar olduğu iddia edildi.

Kremlev'in masraflarını karşıladığı öne sürülen havai fişek gösterisini düzenleyen şirketin ise benzer organizasyonlar için yaklaşık 70 bin dolar ücret aldığı biliniyor.

Trump Jr.ın düğününde Putine uzanan bağlantı! Her şey İstanbuldaki buluşmayla başladı

PUTİN'E YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Kremlev, Uluslararası Boks Birliği'nin başkanlığını yürütüyor. ProPublica, Rus oligarkın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın ilişkilerine işaret ederken, Kremlev'in düğünden kısa süre önce Putin'in de bulunduğu Çin ziyaretinde yer aldığını yazdı.

Putin'in bir ay önce Kremlev'e Rusya'nın devlet nişanlarından Dostluk Nişanı'nı verdiği de haberde hatırlatıldı.

Kremlev ayrıca Putin ve Rus güvenlik kurumlarıyla yakınlığı gerekçe gösterilerek Ukrayna'nın kişisel yaptırım listesinde bulunuyor. Ancak ABD'nin kamuya açık yaptırım listelerinde yer almıyor.

DÜĞÜNDE RUS KONUKLAR DA VARDI

Yaklaşık 50 kişilik davetli listesinde Trump Jr.'ın kardeşi Eric Trump ve kayınbiraderi Jared Kushner'ın yanı sıra Kremlev de yer aldı.

Haberde, düğüne katılan Rus konuk grubunun bazı davetlilerin dikkatini çektiği belirtildi. Rus savunma sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Lagutin ile IBA'da Kremlev'in yakın çalışma arkadaşlarından Sobol'un da organizasyonda bulunduğu öne sürüldü.

Trump Jr. ise daha sonra kendi podcast programında düğünü anlatırken, "Gerçekten küçük bir düğündü, sadece çok yakın arkadaşlar vardı. Düğünü gerçekten dar bir çevrede tutmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Trump Jr.ın düğününde Putine uzanan bağlantı! Her şey İstanbuldaki buluşmayla başladı

TRUMP JR.'IN SÖZCÜSÜ ÖDEME İDDİASINI AÇIKÇA REDDETMEDİ

ProPublica'nın ayrıntılı sorularına cevap veren Trump Jr.'ın sözcüsü, Kremlev'in düğün masraflarına katkıda bulunduğu iddiasını açıkça reddetmedi.

Sözcü, "Umar, Don'un kişisel bir arkadaşıdır" diyerek Kremlev ile Trump Jr. arasında ticari ilişki bulunmadığını savundu. İkilinin ortak bir arkadaş aracılığıyla tanıştığını, boks ve doğa sporlarına ilgileri üzerinden yakınlaştığını söyledi.

Kremlev'in basın ofisi de iki isim arasında "dostane bir ilişki" bulunduğunu doğruladı. Ancak IBA'nın düğünün masraflarını karşıladığı iddiasını reddetti ve Dubai merkezli bağlantılı kuruluş üzerinden yapıldığı öne sürülen ödemeler konusunda yorum yapmadı.

İKİLİNİN YOLU İSTANBUL'DA DA KESİŞTİ

Trump Jr. ile Kremlev arasındaki ilişkinin geçmişinde Türkiye ayrıntısı da bulunuyor. Eylül 2025'te IBA, Trump Jr.'ı İstanbul'da düzenlenen bir boks paneline davet etmişti.

Trump Jr., etkinlikte Kremlev ile aynı sahneyi paylaştı. Trump Jr.'ın sözcüsü, söz konusu programa katılması karşılığında herhangi bir ücret almadığını ve zaten başka bir etkinlik nedeniyle Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

ProPublica'nın haberinde, İstanbul'daki etkinliğin ardından IBA tarafından yayımlanan açıklamada iki isim arasındaki işbirliği için, "Bu ittifak sembolik kalmayacak. Daha fazla ortak girişim takip edecek" ifadelerinin kullanıldığı da hatırlatıldı.

Trump Jr.ın düğününde Putine uzanan bağlantı! Her şey İstanbuldaki buluşmayla başladı

ESKİ FBI YETKİLİSİNDEN UYARI

Haberde görüşüne başvurulan eski FBI yetkilisi Montoya ise bu ölçekte bir maddi desteğin ABD Başkanı'nın oğluyla ilişkisi bakımından karşı istihbarat riski doğurabileceğini savundu.

Kremlev'in neden yüz binlerce dolarlık düğün masrafını üstlendiği iddiasının arkasındaki motivasyon ise belirsizliğini koruyor. Kremlev tarafı siyasi amaç bulunduğunu reddederken, Beyaz Saray ve Rus hükümeti ProPublica'nın yorum taleplerine cevap vermedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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