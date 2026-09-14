Norveç'ten İsrail yerleşimlerine büyük darbe! Ticaret yapanlara hapis cezası yolda

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlığında olduklarını söyledi.

Norveç, Filistin topraklarındaki işgalci İsrail yerleşimlerine yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, bu yerleşimlerle ticaret yapan kişi ve şirketlere yönelik hapis cezası öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Eide, Norveç'te yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, "İsrail, 'insan haklarını ihlal ettiğine' dair eleştirildiğinde Batılı ülkeleri suçlayarak korkutmaya alışmıştı. Artık İsrail'in teflon kaplaması ortadan kalktı." dedi.

Norveçten İsrail yerleşimlerine büyük darbe! Ticaret yapanlara hapis cezası yolda

BATILI ÜLKELERİN TUTUMU DEĞİŞTİ

Norveç hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaretin yanı sıra bazı hizmetleri de yasaklamayı planladığını belirten Eide, Batılı ülkelerin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik tutumlarını değiştirdiğini ifade etti.

İSRAİL'LE TİCARET YAPANLARA HAPİS CEZASI YOLDA

Eide, "İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlıyoruz. Böylece bu yerleşimlere ekonomik destek sağlanmasının engellenmesini hedefliyoruz." diye konuştu. NRK, yasa tasarısının gelecek aylarda Norveç Parlamentosuna sunulacağını kaydetti.

Norveçten İsrail yerleşimlerine büyük darbe! Ticaret yapanlara hapis cezası yolda

İngiltere, Fransa, Norveç ve Kanada dahil 12 ülke, 8 Eylül'de işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararı aldığını duyurmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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