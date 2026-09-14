Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Kafede otururken saniyelerle ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kafede otururken saniyelerle ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

Antalya’da kafede oturan kadın ve arkadaşı saniyelerle ölümden döndü. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kafeye daldı, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Hüseyin B.'nin kullandığı seyir halindeki minibüs, Doğu Garajına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yol kenarındaki kafeye girdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Birand’ın yıllar önce Kurtlar Vadisi ekibine sorduğu soru bugün yeniden gündemde: “Müneccim misiniz?”
GÜNDEM

Birand’ın yıllar önce Kurtlar Vadisi ekibine sorduğu soru bugün yeniden gündemde: “Müneccim misiniz?”

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Minibüsün kafedeki oturma alanına girmesinin ardından, kafede oturan 2 kişiden Olcay Erdem adlı kadın müşteri minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kafede otururken saniyelerle ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada
Başlık ResmiKafede otururken saniyelerle ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Olcay Erdem ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kafede otururken saniyelerle ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada
Başlık ResmiKafede otururken saniyelerle ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan minibüsün kafeye daldığı ve kadın müşterinin ölümden döndüğü anlar, işyerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Yanındaki başka bir müşteriyle birlikte otururken kontrolden çıkan minibüsün üzerlerine geldiğini gören kadının yerinden fırlayarak kaçmaya çalıştığı anlar kayıt altına alınırken saniyelerle teğet geçen ölüm de görüntülere yansıdı.

Kafede otururken saniyelerle ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada
Başlık ResmiKafede otururken saniyelerle ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BİR TEK KIZINI ÇIKARAMAMIŞ...
BİR TEK KIZINI ÇIKARAMAMIŞ...
Katliam gibi kazada can vermişti! Babası kahroldu
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
“Vanlı Kara Haydar” dosyasında yeni görüntüler
"MÜNECCİM MİSİNİZ?"
Kurtlar Vadisi ekibi bakın nasıl cevap vermişti
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
İsviçreli bankadan heyecanlandıran tahmin!
'MUTLAK BUTLAN' HAMLESİ!
'MUTLAK BUTLAN' HAMLESİ!
Kılıçdaroğlu Kurultay'a mı gidiyor?
1 ÖĞRETMEN, 2 ÖĞRENCİ!
1 ÖĞRETMEN, 2 ÖĞRENCİ!
Bu okulda zil sadece 3 kişi için çalıyor
ÖLÜMDEN DÖNDÜREN İLAÇ!
ÖLÜMDEN DÖNDÜREN İLAÇ!
Her ağrıda içti, böbrekleri iflas etti
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
"Rekabet edemeyiz, paramız yok"
24 BİN CİVCİV TELEF OLDU
24 BİN CİVCİV TELEF OLDU
Kümeste çıkan yangın faciaya neden oldu
FİYATLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
FİYATLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
Kasa kasa çıkıyor, sofrada fiyatı 4'e katlanıyor
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
Terim 'ilk kez açıklıyorum' diyerek paylaştı
TEKNOLOJİ HİSSELERİ GERİLEDİ!
TEKNOLOJİ HİSSELERİ GERİLEDİ!
Yapay zeka çağrısı piyasaları sarstı
ŞAL DETAYINA DİKKAT
ŞAL DETAYINA DİKKAT
"Vanlı Kara Haydar"ın eşi adliyeye sevk edildi
"YAMAL'DAN DAHA TEHLİKELİ"
İspanyollar'dan Barcelona analizi geldi
9 AYDA 6. ZAM!
9 AYDA 6. ZAM!
Orta Doğu'daki savaş mutfağa da ateş düşürdü
ZİRVENİN MENÜSÜ OLAY OLDU
ZİRVENİN MENÜSÜ OLAY OLDU
'Otele etli yemek sipariş verdiler' iddiası ortalığı karıştırdı
YURT DIŞINDAN MİLYONLAR AKMIŞ!
YURT DIŞINDAN MİLYONLAR AKMIŞ!
LGBT derneklerinin valilik raporları ortaya çıktı
'İLK GİRDİĞİMİZDE SU GELİYORDU'
'İLK GİRDİĞİMİZDE SU GELİYORDU'
Girne'deki faciada iki çocuğunu kaybeden anne konuştu
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
Türkiye genelinde yüzlerce kişi yakalandı
5 AYDA 46 DOSYA ÇÖZÜLDÜ!
5 AYDA 46 DOSYA ÇÖZÜLDÜ!
İzmarit, boya… Faili meçhulde her iz mercek altında
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye, Atina'ya Lozan'ın 59. maddesini hatırlattı!
Ankara'dan Yunanistan'a Lozan'lı cevap!
Kaydet
Dünyanın en önemli kaynaklarından biri Medine'de bulundu! 110 milyon tonluk servete paha biçilemiyor
Dünyanın en önemli kaynaklarından biri Medine'de bulundu!
Kaydet
Bir laptopun uzun süreli kullanıma uygunluğunu değerlendirme rehberi
Bir laptopun uzun süreli kullanıma uygunluğunu değerlendirme rehberi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.