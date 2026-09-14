Kafede otururken saniyelerle ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada
Antalya’da kafede oturan kadın ve arkadaşı saniyelerle ölümden döndü. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kafeye daldı, korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Hüseyin B.'nin kullandığı seyir halindeki minibüs, Doğu Garajına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yol kenarındaki kafeye girdi.
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ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Minibüsün kafedeki oturma alanına girmesinin ardından, kafede oturan 2 kişiden Olcay Erdem adlı kadın müşteri minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Olcay Erdem ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Öte yandan minibüsün kafeye daldığı ve kadın müşterinin ölümden döndüğü anlar, işyerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Yanındaki başka bir müşteriyle birlikte otururken kontrolden çıkan minibüsün üzerlerine geldiğini gören kadının yerinden fırlayarak kaçmaya çalıştığı anlar kayıt altına alınırken saniyelerle teğet geçen ölüm de görüntülere yansıdı.