Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Türkiye, Atina'ya Lozan'ın 59. maddesini hatırlattı! "Mesnetsiz açıklamaları reddediyoruz"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Türkiye, Atina'ya Lozan'ın 59. maddesini hatırlattı!

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tarihi meseleler üzerinden mesnetsiz iddiaları devam ediyor. Yunan makamlarının Anadolu'nun işgal edildiği döneme ilişkin açıklamalarına Ankara'dan cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın ifadelerini reddederek Yunanistan'a Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesini hatırlattı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu'da yaşananlara ilişkin temelsiz iddialarına Ankara'dan cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın işgal döneminde sivil halka karşı gerçekleştirdiği katliam ve yıkımları hatırlatarak Atina'ya Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesiyle karşılık verdi.

DENDİAS'TAN ANADOLU'YA İLİŞKİN TEMELSİZ İDDİALAR

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu'da yaşananlara ilişkin temelsiz iddialarda bulundu. Dendias'ın sözlerinin ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yayımlayarak Atina'ya tepki gösterdi.

"MESNETSİZ AÇIKLAMALARI REDDEDİYORUZ"

Bakanlığın açıklamasında, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz" denildi.

ATİNA'YA LOZAN'IN 59. MADDESİ HATIRLATILDI

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgali sırasında sivil halka karşı gerçekleştirdiği katliam ve yıkımlara işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle, Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz."

VENİZELOS 1922 TARİHLİ MEKTUBUNDA NE DEMİŞTİ?

Atina'nın Anadolu'daki işgal dönemine ilişkin tartışmaları sürerken, tarihi kayıtlarda Yunan ordusunun eylemlerine ilişkin dikkat çekici ifadeler de bulunuyor.

Fransız tarihçi Gauin'in paylaştığı Kanada Senatosu belgesinde, dönemin Yunan lideri Venizelos'un 1922'de Bruce Clark'a gönderdiği mektuptan bir bölüme yer verildi.

Venizelos'a atfedilen bölümde, Yunan ordusunun Anadolu'daki eylemlerinin Yunanistan'ın uluslararası itibarına verdiği zarar açık ifadelerle anlatılmıştı:

"Hükümet bilmelidir ki, Yunan ordusunun Anadolu'da işlemesine izin verdiği kundaklama ve diğer şiddet eylemleri yüzünden, uygar milletler ailesi içindeki ahlaki konumumuz korkunç biçimde zayıflamıştır. Dünyanın ahlaki takdirini acilen yeniden kazanmamız gerekir."

Belgede söz konusu mektubun 26 Mayıs 1922 tarihli olduğu ve Venizelos tarafından Bruce Clark'a gönderildiği bilgisi de yer alıyordu.

Türkiye, Atinaya Lozanın 59. maddesini hatırlattı! Mesnetsiz açıklamaları reddediyoruz
Başlık ResmiTürkiye, Atinaya Lozanın 59. maddesini hatırlattı! Mesnetsiz açıklamaları reddediyoruz

YUNAN DEVLET TELEVİZYONUNDA YÜZLEŞME ÇAĞRISI

Yunanistan'ın Anadolu'daki işgal dönemine ilişkin bir başka çarpıcı çıkış ise daha önce Yunan devlet televizyonu ERT'de yapılmıştı.

Siyaset bilimci Diamantopoulos, canlı yayında Yunanistan'ın Anadolu'daki Yunan ordusunun eylemleriyle resmen yüzleşmesi gerektiğini savunmuştu.

Diamantopoulos, Fransa'nın geçmişteki suçlarını kabul etmesini örnek göstererek şu soruyu yöneltmişti:

"Fransa, ülkelerinin bağımsızlığını isteyen 80 Cezayirli Arabın Sen Nehri'nde boğulması suçunu resmen kabul etti. Bundan, olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz. Yunanistan, ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?"

YUNAN SİYASET BİLİMCİ DE LOZAN'IN 59. MADDESİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Diamantopoulos'un sözlerindeki en çarpıcı ayrıntılardan biri de bugün Dışişleri Bakanlığı'nın hatırlattığı Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesine daha önce kendisinin de atıfta bulunmasıydı.

Yunan siyaset bilimci şöyle konuşmuştu:

"Şu soruyu sormama izin verin: Lozan Antlaşması'nın 59'uncu maddesinde zaten yer verilen gerçekler doğrultusunda Yunanistan devleti, Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?"

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BİR TEK KIZINI ÇIKARAMAMIŞ...
BİR TEK KIZINI ÇIKARAMAMIŞ...
Katliam gibi kazada can vermişti! Babası kahroldu
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
“Vanlı Kara Haydar” dosyasında yeni görüntüler
"MÜNECCİM MİSİNİZ?"
Kurtlar Vadisi ekibi bakın nasıl cevap vermişti
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
İsviçreli bankadan heyecanlandıran tahmin!
1 ÖĞRETMEN, 2 ÖĞRENCİ!
1 ÖĞRETMEN, 2 ÖĞRENCİ!
Bu okulda zil sadece 3 kişi için çalıyor
'MUTLAK BUTLAN' HAMLESİ!
'MUTLAK BUTLAN' HAMLESİ!
Kılıçdaroğlu Kurultay'a mı gidiyor?
ÖLÜMDEN DÖNDÜREN İLAÇ!
ÖLÜMDEN DÖNDÜREN İLAÇ!
Her ağrıda içti, böbrekleri iflas etti
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
"Rekabet edemeyiz, paramız yok"
24 BİN CİVCİV TELEF OLDU
24 BİN CİVCİV TELEF OLDU
Kümeste çıkan yangın faciaya neden oldu
FİYATLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
FİYATLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
Kasa kasa çıkıyor, sofrada fiyatı 4'e katlanıyor
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
Terim 'ilk kez açıklıyorum' diyerek paylaştı
TEKNOLOJİ HİSSELERİ GERİLEDİ!
TEKNOLOJİ HİSSELERİ GERİLEDİ!
Yapay zeka çağrısı piyasaları sarstı
ŞAL DETAYINA DİKKAT
ŞAL DETAYINA DİKKAT
"Vanlı Kara Haydar"ın eşi adliyeye sevk edildi
"YAMAL'DAN DAHA TEHLİKELİ"
İspanyollar'dan Barcelona analizi geldi
9 AYDA 6. ZAM!
9 AYDA 6. ZAM!
Orta Doğu'daki savaş mutfağa da ateş düşürdü
ZİRVENİN MENÜSÜ OLAY OLDU
ZİRVENİN MENÜSÜ OLAY OLDU
'Otele etli yemek sipariş verdiler' iddiası ortalığı karıştırdı
YURT DIŞINDAN MİLYONLAR AKMIŞ!
YURT DIŞINDAN MİLYONLAR AKMIŞ!
LGBT derneklerinin valilik raporları ortaya çıktı
'İLK GİRDİĞİMİZDE SU GELİYORDU'
'İLK GİRDİĞİMİZDE SU GELİYORDU'
Girne'deki faciada iki çocuğunu kaybeden anne konuştu
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
Türkiye genelinde yüzlerce kişi yakalandı
5 AYDA 46 DOSYA ÇÖZÜLDÜ!
5 AYDA 46 DOSYA ÇÖZÜLDÜ!
İzmarit, boya… Faili meçhulde her iz mercek altında
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Norveç'ten İsrail yerleşimlerine büyük darbe! Ticaret yapanlara hapis cezası yolda
Norveç'ten İsrail yerleşimlerine darbe!
Kaydet
Kafede otururken saniyelerle ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada
Kafede otururken saniyelerle ölümden döndü!
Kaydet
Dünyanın en önemli kaynaklarından biri Medine'de bulundu! 110 milyon tonluk servete paha biçilemiyor
Dünyanın en önemli kaynaklarından biri Medine'de bulundu!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.