Türkiye, Atina'ya Lozan'ın 59. maddesini hatırlattı! "Mesnetsiz açıklamaları reddediyoruz"

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tarihi meseleler üzerinden mesnetsiz iddiaları devam ediyor. Yunan makamlarının Anadolu'nun işgal edildiği döneme ilişkin açıklamalarına Ankara'dan cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın ifadelerini reddederek Yunanistan'a Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesini hatırlattı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu'da yaşananlara ilişkin temelsiz iddialarına Ankara'dan cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın işgal döneminde sivil halka karşı gerçekleştirdiği katliam ve yıkımları hatırlatarak Atina'ya Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesiyle karşılık verdi.

DENDİAS'TAN ANADOLU'YA İLİŞKİN TEMELSİZ İDDİALAR

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu'da yaşananlara ilişkin temelsiz iddialarda bulundu. Dendias'ın sözlerinin ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yayımlayarak Atina'ya tepki gösterdi.

"MESNETSİZ AÇIKLAMALARI REDDEDİYORUZ"

Bakanlığın açıklamasında, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz" denildi.

ATİNA'YA LOZAN'IN 59. MADDESİ HATIRLATILDI

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgali sırasında sivil halka karşı gerçekleştirdiği katliam ve yıkımlara işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle, Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz."

VENİZELOS 1922 TARİHLİ MEKTUBUNDA NE DEMİŞTİ?

Atina'nın Anadolu'daki işgal dönemine ilişkin tartışmaları sürerken, tarihi kayıtlarda Yunan ordusunun eylemlerine ilişkin dikkat çekici ifadeler de bulunuyor.

Fransız tarihçi Gauin'in paylaştığı Kanada Senatosu belgesinde, dönemin Yunan lideri Venizelos'un 1922'de Bruce Clark'a gönderdiği mektuptan bir bölüme yer verildi.

Venizelos'a atfedilen bölümde, Yunan ordusunun Anadolu'daki eylemlerinin Yunanistan'ın uluslararası itibarına verdiği zarar açık ifadelerle anlatılmıştı:

"Hükümet bilmelidir ki, Yunan ordusunun Anadolu'da işlemesine izin verdiği kundaklama ve diğer şiddet eylemleri yüzünden, uygar milletler ailesi içindeki ahlaki konumumuz korkunç biçimde zayıflamıştır. Dünyanın ahlaki takdirini acilen yeniden kazanmamız gerekir."

Belgede söz konusu mektubun 26 Mayıs 1922 tarihli olduğu ve Venizelos tarafından Bruce Clark'a gönderildiği bilgisi de yer alıyordu.

Türkiye, Atinaya Lozanın 59. maddesini hatırlattı! Mesnetsiz açıklamaları reddediyoruz

YUNAN DEVLET TELEVİZYONUNDA YÜZLEŞME ÇAĞRISI

Yunanistan'ın Anadolu'daki işgal dönemine ilişkin bir başka çarpıcı çıkış ise daha önce Yunan devlet televizyonu ERT'de yapılmıştı.

Siyaset bilimci Diamantopoulos, canlı yayında Yunanistan'ın Anadolu'daki Yunan ordusunun eylemleriyle resmen yüzleşmesi gerektiğini savunmuştu.

Diamantopoulos, Fransa'nın geçmişteki suçlarını kabul etmesini örnek göstererek şu soruyu yöneltmişti:

"Fransa, ülkelerinin bağımsızlığını isteyen 80 Cezayirli Arabın Sen Nehri'nde boğulması suçunu resmen kabul etti. Bundan, olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz. Yunanistan, ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?"

YUNAN SİYASET BİLİMCİ DE LOZAN'IN 59. MADDESİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Diamantopoulos'un sözlerindeki en çarpıcı ayrıntılardan biri de bugün Dışişleri Bakanlığı'nın hatırlattığı Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesine daha önce kendisinin de atıfta bulunmasıydı.

Yunan siyaset bilimci şöyle konuşmuştu:

"Şu soruyu sormama izin verin: Lozan Antlaşması'nın 59'uncu maddesinde zaten yer verilen gerçekler doğrultusunda Yunanistan devleti, Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?"

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Haberle İlgili Daha Fazlası