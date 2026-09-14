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Ekonomi

Fiyatları şaşkına çevirdi! Denizden kasa kasa çıkıyor, sofrada fiyatı 4'e katlanıyor

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Fiyatları şaşkına çevirdi! Denizden kasa kasa çıkıyor, sofrada fiyatı 4'e katlanıyor

Balık sezonu bereketli bir açılış yaparken, fiyatlardaki bolluk tezgâhlara yansıyamıyor. Balığın fiyatı pazarlarda yüksek fiyatlardan satılırken, üretici yaşanan fiyat dengesizliğinden memnun değil. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, ''Balığın vatandaşa yansıyan yönü 100-125 TL. Ben 30 TL'ye balık veriyorum, ikinci el kasayı 15 TL'ye alıyorum. Bir kiloluk balık 30 TL, vatandaş yiyor 125 TL'ye. Aradaki uçurum da farklı. Kim kazanıyor?'' şeklinde önemli açıklamalarda bulundu.

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2026-2027 av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar denize açılırken, sezonun ilk günlerinde balık miktarının iyi olması yüzleri güldürdü. Ancak balıkçıların piyasada yaşanan fiyat dengesizliği yüzünden bu durum sezon sevincinin önüne geçti.

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Piyasanın yeniden dengelenmesi için kısa süreli avlanma durdurma önerisinde bulunan Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, "Büyük balıkçı olsun, küçük balıkçı olsun birkaç günlüğüne denize çıkmasın. 3 gün mü, 4 gün mü, bir hafta mı olacaksa, artık bunun değerlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fiyatları şaşkına çevirdi! Denizden kasa kasa çıkıyor, sofrada fiyatı 4e katlanıyor
Başlık ResmiFiyatları şaşkına çevirdi! Denizden kasa kasa çıkıyor, sofrada fiyatı 4e katlanıyor

Balığın vatandaşın sofrasına ulaşana kadar ciddi bir fiyat farkıyla karşılaştığına dikkat çeken Mutlu, "2026-2027 av sezonu başladı. İbareler gerçekten çok iyi idi. Bu sene bizde bir hayal kırıklığı var. Balık var, her şey var fakat piyasada o kadar büyük bir dengesizlik var ki bundan kesinlikle ne büyük balıkçı ne de küçük balıkçı bir kuruş kazanır. Gerekirse üç gün, dört gün balıkçılık durdurulsun veya bir formül bulunsun. Balık 30-40 TL gibi rakamlarla bu işi tatmin etmez. Vatandaşa yansıyan yönü ise 100-125 TL. Ben 30 TL'ye balık veriyorum, ikinci el kasayı 15 TL'ye alıyorum. Küçük balıkçı adına konuşuyorum; kaç tane balık tutacak ki kurtarsın? Zaten büyük bir sıkıntımız var. Soğuk zincir olayımız var. Muhafaza etme imkânımız yok. Tuttuğumuzu satamıyoruz, muhafaza edemiyoruz. Büyük balıkçıların tuttuğu balık, tabii ki üzerinde bulunan makine ve teçhizattan dolayı şok ve jel sistemiyle biraz daha muhafaza edilebiliyor. Büyük balıkçı olsun, küçük balıkçı olsun birkaç günlüğüne denize çıkmasın; bu işi durdurmamız lazım. Ona göre de bir eylem planı hazırlamak lazım. Büyük küçük, tüm denizdeki teknelerin kesinlikle balıkçılığı durdurması lazım. Durdurup yeni bir eylem planı ile beraber bu işe bir çözüm getirmesi lazım. Yoksa günah yani. Bir kiloluk balık 30 TL, vatandaş yiyor 125 TL'ye. Aradaki uçurum da farklı. Kim kazanıyor? Balıkçı kazanmadı; kim kazanıyor? Vatandaş istediği gibi yiyebiliyor mu? Yok" dedi.

Fiyatları şaşkına çevirdi! Denizden kasa kasa çıkıyor, sofrada fiyatı 4e katlanıyor
Başlık ResmiFiyatları şaşkına çevirdi! Denizden kasa kasa çıkıyor, sofrada fiyatı 4e katlanıyor

"İKLİMLER İYİ GİDİYOR, HAVA ŞARTLARI BALIĞIN ÜREMESİNE UYGUN"

Hava şartları balığın üremesine uygun olduğunu kaydeden Mutlu, "İklimler iyi gidiyor, hava şartları balığın üremesine uygun. Palamut göç balığı; ürettiği zaman, tuttuğu zaman tabii ki sonuçta çok iyi oluyor. Denizde üç dört çeşit balık var. Belki önümüzdeki aylarda daha da bol olacak. Buna en azından piyasa dengesinin gelmesi lazım. Çünkü bu balıkçıların ne küçüğü ne büyüğü bundan hiçbir şey kazanmaz" dedi.
Bu sezon hamsi de de umutlarının olduğunu belirten Mutlu, "Küçük balıkçının uzatma ağlarına hamsiler vuruyor. Sadece bizim burada değil, her yerde, bölgede; Rize'de, Hopa'da, Fatsa'da, Ünye'de var. Bu denizde kalan yaz hamsisi de olabilir" diye konuştu.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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