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Dünya

Kovulan çalışana 14 milyonluk rekor tazminat! Şirketin yaptığı imza hatası pahalıya patladı

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Kovulan çalışana 14 milyonluk rekor tazminat! Şirketin yaptığı imza hatası pahalıya patladı

Fransa’da bir otomobil bayisinde çalışan satış müdürü, işten çıkarma mektubunun yetkisiz bir kişi tarafından imzalandığını kanıtlayarak hukuk mücadelesini kazandı. Yıllar süren davanın sonunda Thomas isimli işçiye 242 bin 595 euro (yaklaşık 13 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verildi.

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Fransız Rivierası’ndaki bir otomobil bayisinde 1998 yılından bu yana görev yapan Thomas, Nisan 2019’da aynı gruba bağlı başka bir iştirakte ticari direktörlük görevine getirildi. Pandemi dönemi sonrasında işe döndüğünde ekibe yeterli destek vermemek, sipariş dosyalarını hatalı yönetmek ve önemli müşterileri ihmal etmekle suçlanan Thomas, 24 Haziran 2020’de görevinden uzaklaştırıldı.

Savunma görüşmesine haber verilmediği gerekçesiyle katılmayan deneyimli yönetici, 22 Temmuz 2020’de ağır kusur gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.

Kovulan çalışana 14 milyonluk rekor tazminat! Şirketin yaptığı imza hatası pahalıya patladı
Başlık ResmiKovulan çalışana 14 milyonluk rekor tazminat! Şirketin yaptığı imza hatası pahalıya patladı

ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN ADININ ALTINA BAŞKASININ İMZASI ATILMIŞ

Ancak tebliğ edilen mektubu inceleyen Thomas, belgede şirket yöneticisinin adı yazmasına rağmen imzanın aynı gruptaki başka bir şirketin insan kaynakları müdürüne ait olduğunu fark etti. Şirket yönetimi bu kişinin maaş işlemlerini yürüttüğünü savunsa da Thomas, ilgili yöneticinin kendisini feshetme yetkisi olmadığını belirterek konuyu yargıya taşıdı.

İş mahkemesi Ekim 2021’de Thomas’ın başvurusunu reddetse de temyiz süreci seyri tamamen değiştirdi. Temyiz Mahkemesi, mektubu imzalayan insan kaynakları yöneticisinin işveren adına hareket etme yetkisinin kanıtlanamadığına hükmederek feshin geçersiz ve haksız olduğuna karar verdi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, iş hukuku uzmanı Alix Hirlemann’ın da vurguladığı üzere, aynı şirketler grubu içinde yer almanın fesihte otomatik temsil yetkisi doğurmadığı ve yapılan yetki hatasının sonradan düzeltilemeyeceği hukuken tescillendi.

Temyiz kararının 1 Nisan 2026’da Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasıyla birlikte Thomas, kıdem, ihbar, haksız fesih tazminatları, aşağılayıcı süreç tazminatı ile birikmiş maaş ve izin alacaklarıyla birlikte toplam 242 bin 595 euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödeme almaya hak kazandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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