Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkan ABD Merkez Bankasının (FED) faiz kararı için geri sayım başladı. CME FEDWatch anketinde, çarşamba günü belli olacak kritik karar öncesinde faiz artışı ihtimali %85’in üzerinde fiyatlanıyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde FED, Temmuz 2023'ten bu yana ilk defa faiz artırmış olacak. Piyasalarda ise 3 senaryo üzerinde duruluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 15-16 Eylül'de gerçekleştireceği toplantı öncesinde piyasaların odağında faiz kararı ve FED Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajlar bulunuyor.

Piyasalar 25 baz puanlık faiz artışını fiyatlarken, kararın ardından verilecek mesajların dolar endeksi, ABD tahvilleri, kıymetli metaller ve gelişmekte olan ülke varlıklarının yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.

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EN SON ARTIŞ 2023’TE

FED'in son faiz artışı 26 Temmuz 2023'te gerçekleşti. Banka, bu toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak %5,25-%5,50 aralığına yükseltti. Bu artışın ardından FED, uzun süre faizleri bu seviyede tuttu ve daha sonra 2024 ve 2025 yıllarında faiz indirimi döngüsüne geçti.

FED, son olarak 10 Aralık 2025'te politika faizini 25 baz puan indirerek %3,50-%3,75 aralığına çekti. 2026 yılında ise şu ana kadar hiçbir toplantıda faiz değişikliğine gitmedi. Ocak, mart, nisan, haziran ve temmuz toplantılarında politika faizi %3,50-%3,75 bandında tutuldu. FED'in Temmuz toplantısında üç üye 25 baz puanlık artıştan yana oy kullansa da çoğunluk faizi değiştirmeme kararı aldı.

Böylece politika faizi yaklaşık 9 aydır %3,50-%3,75 aralığında bulunuyor. Eylül toplantısında 25 baz puanlık artış gerçekleşmesi halinde FED, Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırmış olacak.

38 ay sonra bir ilk mi? Piyasalarda 3 Fed senaryosu!

3 FED SENARYOSU

Analistler, faiz artışının kendisi kadar karar metni, FED Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları ve bundan sonraki faiz patikasına ilişkin sinyallerin önemli olduğuna dikkat çekiyor.

GÜVERCİN SENARYO

FED'in 25 baz puanlık artışa gitmesine karşılık “ilave faiz artışlarına yönelik güçlü bir sinyal vermemesi” güvercin senaryo olarak değerlendiriliyor.

Bu durumda dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde sınırlı yükseliş, kıymetli metaller ve gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde ise ilk etapta sınırlı baskı görülebileceği, daha fazla sıkılaşmaya ihtiyaç duymadığı algısının güçlenebileceği ve küresel risk iştahının destek bulabileceği ifade ediliyor.

38 ay sonra bir ilk mi? Piyasalarda 3 Fed senaryosu!

NÖTR SENARYO

FED'in beklentiler doğrultusunda 25 baz puan faiz artırması ancak karar metni ve Başkan Warsh'ın açıklamalarında bundan sonraki döneme ilişkin belirgin bir yönlendirme yapmaması, nötr senaryo olarak öne çıkıyor.

Bu durumda piyasaların, ilk tepkinin ardından yeniden ekonomik verilere odaklanması bekleniyor. Enflasyon ve istihdam verilerinin yanı sıra petrol ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin, FED'in sonraki adımlarına ilişkin beklentileri şekillendirebileceği aktarılıyor.

ŞAHİN SENARYO

Faiz artışının yanında “enflasyon nedeniyle ilave faiz artışları gerekebilir” mesajının verilmesi ise piyasalar açısından şahin senaryo olarak kendini gösteriyor.

Bu durumda dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde daha güçlü yükseliş, kıymetli metaller ve gelişmekte olan ülke varlıklarında ise daha fazla baskı oluşabileceği tahminleri dile getiriliyor. BU senaryoda da bundan sonraki süreçte açıklanacak ABD verilerinin önemine dikkat çekiliyor.

38 ay sonra bir ilk mi? Piyasalarda 3 Fed senaryosu!

Bu arada FED’in faizi sabit tutacağı ihtimali, anketlerde %13,5 gibi düşük bir olasılıkla fiyatlanıyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesi ise “sürpriz bir karar” olarak değerlendirilecek.

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