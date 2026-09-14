İzmir'de "Ailem Güvende" operasyonunda 16 kişi tutuklandı

İzmir'de "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Şüpheliler "müstehcenlik" ile "fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamaları ile gözaltına alınmıştı.

İzmir'de "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye gönderilen zanlılardan 16'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol koşuluyla serbest kaldı.

Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmirde Ailem Güvende operasyonunda 16 kişi tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şehir genelinde toplumun huzurunu ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, sosyal medya hesapları üstünden yaptıkları paylaşımlarla "müstehcenlik" ile "fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 18 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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