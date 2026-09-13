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“Ailem Güvende” soruşturması genişliyor! Arif Saçlı gözaltına alındı

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“Ailem Güvende” soruşturması genişliyor! Arif Saçlı gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda “Zenne Arif” olarak tanınan Arif Saçlı, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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“Ailem Güvende” soruşturmalarında yeni gelişmeler peş peşe geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyonlar sürüyor.

“Ailem Güvende” soruşturması genişliyor! Arif Saçlı gözaltına alındı
Başlık Resmi“Ailem Güvende” soruşturması genişliyor! Arif Saçlı gözaltına alındı

“ZENNE ARİF” OLARAK TANINIYORDU

Son olarak “Zenne Arif” adıyla tanınan Arif Saçlı gözaltına alındı. Saçlı’nın farklı gece kulüpleri ile parti ve özel etkinliklerde sahne aldığı öğrenildi.

“Ailem Güvende” soruşturması genişliyor! Arif Saçlı gözaltına alındı
Başlık Resmi“Ailem Güvende” soruşturması genişliyor! Arif Saçlı gözaltına alındı
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15 ilde “Ailem Güvende” operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem
GÜNDEM

15 ilde “Ailem Güvende” operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem

“AİLEM GÜVENDE” SORUŞTURMALARI 15 İLİ KAPSIYOR

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada “Ailem Güvende” operasyonlarının 5 il merkezli olarak yürütüldüğünü ve toplam 15 ili kapsadığını açıklamıştı.

Gürlek, soruşturmalar kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Soruşturmalarda fuhşa aracılık eden veya yer temin eden kişiler ile bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin yanı sıra, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler de incelendi. Çocukların bu tür içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler de soruşturma kapsamında değerlendirildi.

Çalışmalar kapsamında gizli soruşturmacı görevlendirilmesinin yanı sıra teknik ve fiziki takip yapıldı. Tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtlarının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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