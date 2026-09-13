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Spor

Beşiktaş'ta umutları yeşerten rakamlar!

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Beşiktaş'ta umutları yeşerten rakamlar!

Taraftarın özlediği Beşiktaş hücum performansıyla keyif veriyor. Beşiktaş, oynadığı 11 resmî maçın tamamında rakip kaleye en az 10 şut gönderdi. Sadece iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamazken, pas isabet oranı yalnızca bir maçta yüzde 80’in altında kaldı.

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Beşiktaş’ta oyun iyi, skorlar iyi ve yeni sezona dair umutlar yüksek. Önder Özen yönetimindeki yeni futbol yapılanmasında hiç kuşkusuz en isabetli hamlenin teknik direktör Vincenzo Italiano tercihi olduğu görüşü ağırlık kazanıyor. Şu ana kadar oynanan 11 resmî maçın verileri de bu düşünceyi destekliyor. Sadece 2 yenilgi alan siyah beyazlılar, Avrupa Ligi’nde yoluna devam ederken ligde de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. Beşiktaş’ın rakamlarda en çok dikkat çeken istatistiği ise rakip kaleye gönderdiği şutlar oldu. 11 maçın tamamında çift haneye ulaşıldı.

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YENİLER ISINIYOR

Topa sahip olma oranında da neredeyse her maç yüzde 50’nin üzerinde kalan Beşiktaş, hücumdaki performansıyla keyif verdi. Baskılı futbol ve yüksek mücadele iştahı, taraftarı mest etti. Başarılı pas yüzdesinde de 11 maçın 10’unda yüzde 80 ve üzeri bir görüntü sergileyen siyah beyazlılar, maçların genelinde rakiplerine karşı oyun üstünlüğünü elinde tutan taraf oldu. Alanyaspor yenilgisinde rotasyon tercihinin bedelini ağır ödeyen ve gerekli dersleri çıkaran Beşiktaş, yeni transferlerin hem oyun hem de skor anlamında takıma katkı vermesiyle camiayı hedeflere ulaşma konusunda umutlandırıyor.

Beşiktaş Futbol Takımı
Başlık ResmiBeşiktaş Futbol Takımı

LİDER İŞ BAŞINDA

Gönül verdiği Beşiktaş’a büyük bir heyecanla dönen Orkun Kökçü, geçtiğimiz sezon kalitesine yakışır bir performans ortaya koyamamıştı. Aslında rakamları kötü değildi. 41 maçta 10 gol ve 8 asistlik katkı hiç de fena sayılmazdı. Ancak beklentilerin yüksek olması, bu performansın yeterli görülmemesine neden oldu. Bu sezon ise kaptan çok farklı. Orkun, hem isteği hem oyunuyla hem de tabela katkısıyla dikkat çekiyor. Şu ana kadar 10 maçta 3 gol ve 2 asiste imza atan yıldız oyuncu, sahadaki performansının yanı sıra takım içerisindeki liderliğiyle de öne çıkıyor. Orkun; Vlahovic ve Trossard başta olmak üzere yeni transferlerin takıma adaptasyonunda da önemli bir rol üstlenmiş durumda.

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Başlık ResmiBeşiktaş'ın istatistikleri
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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