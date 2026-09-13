Ben çektim çocuklarım çekmesin...

Dünyada bilinen en çok yaşayan insan, Çinli Li Ching Yuen 197 yaşında ölmüştür. Anlatılana göre kendisi bitki bilimci ve dövüş ustasıydı. Hayatının çoğunu dağların eteklerinde bitkiler toplayıp, uzun ömrün sırlarını araştırarak geçirmiş. Neredeyse 40 yılı aşkın reisi mantarı, kurt üzümü ve vahşi ginseng gibi bitkilerle beslenmiş. Görülüyor ki ortada ciddi bir emek var...

Bizim de acizane sağlık konusunda iddialı yazılarımız yayınlandı. Kendi bünyemde uygulamadığım hiçbir iddiayı okuyucuya sunmadım. Çevremdeki bazı insanların samimi iddiaları benim gerçek yaşımdan 20-30 yıl daha genç göründüğüm üzerinde. Sağlık konusunda savunduklarımın ipe sapa gelmez şeyler olmadığının göstergesi olsa gerek. Ciddiye alınmasını istediğim bazı iddialarımın kesin savunmasını yapmışımdır. Örnek olarak Fransız cerrah ve fizyolog Dr. Alexis Carrel “üzüntüyle baş etmeyi bilmeyenler genç ölür” demişti. Yanlış anlaşılma gibi bir duruma düşmemek için zıtlıklardan bahsedildi. İçi boş parlak lafların okuyucuya bir şey veremediğine inanıyorum. Allahü teâlâdan başka her şey anlaşılabilen ölçülerdir...

Şimdi çocuklarımızı israf yönetmektedir. Bu yüzden değerler sık sık değişmekte. Onları azdıracak, yoldan çıkaracak ifsatlara dur demeliyiz. Para, şöhret, makam hırsları ancak ömür mevsimi kışa döndüğünde son buluyor ki geriye kalanlar; pişmanlıklar, hastalıklar bir de ileri yaşlarda eşlerden birinin ölümüdür. Büyüklerimizin duası şöyledir: “Ya Rabbe-l âlemin! Evli barklı iken ölümü karşılamayı nasip et!”

İnsan son günü de olsa nikâh yapmalı. Yalnız yaşayan bir kişi her zaman risk altındadır. Hatta tedbir alınmazsa hızlı bir çöküş kaçınılmazdır. Hazır kazanılmış malı kim yemez!

Amerika’da bir kimseye inanılmaz bir ikramiye çıkmış. Soruyorlar: “Ne kadarını çocuklarınıza vereceksiniz?” Diyor ki: "Bu paradan onlara bir cent dahi vermem. Bu para onların ahlakını bozar. Buna müsaade etmem. Hem ben bu paraya yer buldum. Vakıf kuracağım yine yakınlarımı vakıftan uzak tutacağım...”

Biz ne yapıyoruz? “Benim çektiğim meşakkati evladım çekmesin.” Ne kadar ezber bir söz, oysa evladını olgunlaştıracak olan hayat yolunda çekeceği meşakkatlerdir.

Mustafa Ali Mahdum

ŞİİR

Şanlı tarihim

Esarete boyun eğmez zinhar bu millet,

Ecdadımızın boyu kıyamete kadar ilelebet

Fatih Sultan Mehmed Hanın âşığıyım ben

Vuslata erme yeridir zira ahiret.

Nice fetihler yaptı, Şehzade Mehmed’im.

"O ne güzel komutan" buyurdu peygamberim,

İstanbul’un manevi fatihi Akşemseddin,

Devrin büyük ulemasıydı Sultan Mehmed’im.

Gün olur devran döner biz de oluruz necat,

Gece gündüz Hakka eyle münacat.

Hakkın şanına yaratıldı bu kâinat,

Tarihini doğru öğren yalan tarihe inat...

Betül Kara

ESKİMEZ KELİMELER

BEYHUDE: 1. Boş, gereksiz, faydasız 2. Boşuna, nafile.

MUHAYYER: 1. Müşteriye memnun kalmadığı, beğenmediği takdirde geri getirmesi şartıyla satılan. 2. İstediğini seçmekte, dilediği gibi davranmakta, herhangi bir şeyi kabul edip etmemekte serbest olan (kimse).

MAHFUZ: 1. Saklanmış, gizlenmiş. 2. Dış etkilere, tehlikelere karşı korunmuş. 3. Emniyet kuvvetlerince korunan veya gözaltında tutulan, serbestçe hareket edemeyen. 4. Ezberlenmiş, hâfızaya alınmış.

MÜEYYİDE: İnsanların kânun, ahlâk kurallarına uymalarını sağlayan güç, yaptırma gücü, yaptırım.

MİZAÇ: 1. İnsanın ruh yapısıyla ilgili meyil ve özelliklerinin tamamı, huy, yaratılış, tabiat. 2. Bir insanın vücudunda bulunan kan, safra vb. unsurlardan birinin nispetindeki, yaratılıştan gelen fazlalık sebebiyle ortaya çıkıp o insanı benzerlerinden farklı duruma getirdiğine inanılan hâl.

MÜNAVEBE: Nöbetleşe iş yapma, nöbetleşme.

BİTEVİYE: 1. Durmadan, boyuna, sürekli olarak, aynı şekilde, biteviye, muttasıl.

İHTİŞAM: 1. İnsanı etkisi altına alan gösterişli görünüş, debdebe, görkem. 2. Zengin ve gösterişli yaşama, tantana [lugatim.com]

Yetenekli Kalemler'de önceki yazılar...