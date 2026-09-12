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Spor

Beşiktaş'ın verilmeyen 2 golünde karar doğru mu? "Kanıtı yine gösteremedi"

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Beşiktaş'ın verilmeyen 2 golünde karar doğru mu?

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK karşısında 5 gol attı, bunların 3'ü skor tabelasına yansıdı. FIFA kokartlı eski hakem Mustafa Çulcu, biri atak başlangıcında elle oynama, diğeri faul sebebiyle geçerlilik kazanmayan golleri değerlendirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra hakem Gürcan Hasova tarafından iptal edilen Leandro Trossard golü ve 3 dakika sonra Vaclav Cerny'nin rakibine faulü gerekçesiyle iptal edilen golü tartışmalara neden oldu.

Beşiktaş, 12 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Başlık ResmiBeşiktaş, 12 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

"ELİ NET GÖREMİYORUZ"

Fotomaç'tan Mustafa Çulcu, "İki golü de vermeliydi" başlıklı yazısında, "Beşiktaş'ın 51'de attığı iptal edilen gol öncesi Agbadou'nun topu elle aldığını net göremiyoruz! VAR'da demek ki kanıt var, hakemi izlemeye çağırdı. Ama OFR, farklı kanıt bir açı yine gösteremedi. Bence gol verilmeliydi" ifadelerini kullandı.

Gürcan Hasova
Başlık ResmiGürcan Hasova

"CERNY'NİN GOLÜ MADEM OLDU"

Bir dönem Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı da yapan Çulcu, "54'te Cerny ile Mujakic mücadelesinde karşılıklı futbolun doğasında olan el-kol basit temas var, faul yok. Buz gibi gol ama hakem 'faul' dedi Cerny'nin attığı gol badem oldu" görüşünü savundu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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