Bilecik'te camilere dadanan hırsız Kırıkkale'de yakalandı! 3 günde 3 yardım kutusunu soydu

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üç gün üst üste üç farklı caminin yardım kutularını hedef alarak bağış paralarını çalan şahıs, polis ekiplerinin saatlerce süren kamera incelemesi sonucunda Kırıkkale'de yakalandı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleriyle adım adım takip edilerek Kırıkkale Emniyeti ile yapılan ortak operasyonla gözaltına alınan 33 yaşındaki şüpheli O.T., getirildiği Bilecik'te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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