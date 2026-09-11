Adıyaman'da kanlı hesaplaşma! Bir genç canından oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan 28 yaşındaki Cihat Kalan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Erkan A. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi El Kahtavi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle Erkan A. ile Cihat Kalan (28) arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan A.'nın silahla ateş etmesi sonucu Cihat Kalan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kalan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Cihat Kalan hayatını kaybetti.

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ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları neticesinde şüpheli Erkan A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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