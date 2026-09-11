Fenerbahçe'de İsmail Kartal bilmecesi: İdmana çıkmadı, telefonlarını kapattı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 1-1 sonuçlanan Roma maçı sonrası istifa ettiğini açıklamış, Başkan Aziz Yıldırım ise deneyimli hocanın görevinin başında olduğunu duyurmuştu. Bugün gerçekleştirilen idmana çıkmayan Kartal'ın telefonlarını kapalı olduğu, Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in ikna için hocayla görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Roma maçının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa etti. Başkan Aziz Yıldırım, kısa süre sonra istifanın kabul edilmediğini belirtti. Bu açıklamalardan sonra gerçekleştirilen ilk antrenmanda Kartal'ın yer almaması dikkat çekti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, tecrübeli hocayla telefonda görüşmek istedi ama ulaşamadı.

İsmail Kartal: Görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla.

İDMANA KATILMADI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bugün saat 12.00'de başlayan antrenmanda takımın başında yardımcı antrenörler Dirk Kuyt ve Zeki Murat Göle yer aldı. Fenerbahçeli kurmaylar, Gaziantep FK maçı öncesi idman için tesislere gelmeyen 65 yaşındaki teknik adama telefonları kapalı olduğu için ulaşım sağlayamadı.

Aziz Yıldırım: İsmail Kartal'a devam edeceğini söylememe gerek yok. 'Devam edeceksin.' dedim ve bitti. Ben onun büyüğüyüm.

İKNA İÇİN EVİNE GİTTİLER

Sarı-lacivertlilerde Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, "Bir daha asla dönmemek kaydıyla" sözlerine rağmen görevde kalmasını istedikleri İsmail Kartal ile gün içinde evinde görüşecek.

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