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Yaşam

Oğlunun ihbarıyla seferber oldular! Ekipler eve girince gerçek ortaya çıktı

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Oğlunun ihbarıyla seferber oldular! Ekipler eve girince gerçek ortaya çıktı

Kırklareli’nde oğlunun ulaşamadığı 51 yaşındaki Murat Güler için ekipler seferber oldu. İlaç içtikten sonra televizyon karşısında derin uykuya dalan Güler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince evinde uyandırıldı. Güler, “Bıraksanız hâlâ uyurum” dedi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak'ta meydana geldi. Akşam işten çıkan Andaç Güler (21), evde bulunan babası Murat Güler'e ulaşmak için kapıyı çalmaya başladı. Uzun süre kapıyı çalmasına, seslenmesine ve cep telefonuyla aramasına rağmen babasından cevap alamayan Andaç Güler, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Oğlunun ihbarıyla seferber oldular! Ekipler eve girince gerçek ortaya çıktı
Başlık ResmiOğlunun ihbarıyla seferber oldular! Ekipler eve girince gerçek ortaya çıktı

UZUN SÜRE UĞRAŞIP KAPIYI AÇTILAR

Ekipler, yaklaşık 45-50 dakika boyunca evde bulunan Murat Güler'i uyandırmaya çalıştı. Güler'in tüm çabalara rağmen uyanmaması üzerine ekipler kapıyı açarak eve girdi. Eve giren ekipler, Güler'i evde uyurken buldu. Herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı belirlenen Güler, ekiplere iyi olduğunu söyledi.

Oğlunun ihbarıyla seferber oldular! Ekipler eve girince gerçek ortaya çıktı
Başlık ResmiOğlunun ihbarıyla seferber oldular! Ekipler eve girince gerçek ortaya çıktı
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“BEN DE ÇOK ŞAŞKINIM”

Öte yandan, ekiplere haber veren oğul Andaç Güler, çok şaşırdığını söyleyerek, "Saat 17.45 gibi işten çıktım ve eve geldim. Geldiğimde 2-3 dakika kapıyı çaldım evde yok sandım. Daha sonra polis ekiplerine haber verdim ve geldiler. Ben de çok şaşkın durumdayım. Allah'tan baba bir şey olmamış şekilde bulduk. Kapıyı polis ve itfaiye ekipleri açtı" şeklinde konuştu.

Oğlunun ihbarıyla seferber oldular! Ekipler eve girince gerçek ortaya çıktı
Başlık ResmiOğlunun ihbarıyla seferber oldular! Ekipler eve girince gerçek ortaya çıktı

"İNANIN BIRAKSANIZ HALA UYURUM"

İlacın etkisiyle televizyon başında uyuyakaldığını söyleyen Güler, "Uyanamadım çok mahcup durumdayım. Tam emin değilim ama 18.10 civarlarında uyuyakaldım. Eve geldiğimde televizyonu açtım ve uzandım. Kullandığım bir ilaç var onun yan etkisi olabilir bu durum. Çünkü son bir haftadır üzerimde sersemlik var. Zannediyorum ki ilacın etkisiyle daldım diye düşünüyorum, uyuyakaldım. Gerçekten ne olduğunu anlamış değilim, normalde alarmlarımı kesinlikle duyarım. 40-50 dakika derin uyumuşum. Gözlerimi ilk açtığımda karşımda çocuğum, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri vardı, hala kendimde değilim. O an çok şaşırdım. Oğlum, ‘baba neden uyanmadın' diye sorduğunda ben sıradan bir şeyler oluyor gibi düşündüm, sorusuna cevap da veremedim zaten. Aşağı yukarı 40-50 dakikadır kapıyı çaldığını, polisin, itfaiyenin ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğunu gördüğümde ben şok oldum. Şu anda hala uykum var, inanın bıraksanız hala uyurum" dedi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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