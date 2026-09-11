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Dünya

Türkiye'nin yanı başında ölümcül Batı Nil virüsü alarmı! Bir haftada 34 yeni vaka: Sonbaharda da dikkat!

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Türkiye'nin yanı başında ölümcül Batı Nil virüsü alarmı! Bir haftada 34 yeni vaka: Sonbaharda da dikkat!

Yunanistan'da son bir haftada 34 yeni Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi. Uzmanlar, virüsten korunmanın en etkili yolunun bireysel tedbirler olduğunu vurgularken, virüs bulaşma riskinin eylül ayında da sürdüğünü bildirdi.

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Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, Yunanistan’da yıl başından bu yana Batı Nil virüsü kaynaklı toplam 324 yeni vaka kayıtlara geçti. Tespit edilen vakaların 217’sinde ensefalit, menenjit ve felç gibi ağır sağlık sorunları gözlemlenirken, 107 kişi ise hastalığı daha hafif belirtilerle geçirdi. Virüse yakalanan 65 yaş üstü 30 hasta ise hayatını kaybetti.

Türkiyenin yanı başında ölümcül Batı Nil virüsü alarmı! Bir haftada 34 yeni vaka: Sonbaharda da dikkat!
Başlık ResmiTürkiyenin yanı başında ölümcül Batı Nil virüsü alarmı! Bir haftada 34 yeni vaka: Sonbaharda da dikkat!

SONBAHARDA DA DİKKAT!

Atina Tabipler Birliği (ISA), hava koşulları nedeniyle sivrisinek hareketliliğinin devam ettiğini ve özellikle Attika bölgesinde virüs dolaşımının sonbahar boyunca da sürebileceğini açıkladı.

Birlik, vakalar ortaya çıktıktan sonra yapılan ilaçlama çalışmalarının sınırlı bir etki sağladığına dikkat çekerek, asıl mücadelenin sivrisineklerin üreme alanları henüz oluşmadan yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiyenin yanı başında ölümcül Batı Nil virüsü alarmı! Bir haftada 34 yeni vaka: Sonbaharda da dikkat!
Başlık ResmiTürkiyenin yanı başında ölümcül Batı Nil virüsü alarmı! Bir haftada 34 yeni vaka: Sonbaharda da dikkat!

TEDBİR ALMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, virüsten korunmanın en etkili yolunun bireysel tedbirler olduğunu vurgulayarak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Hayat alanlarındaki durgun suların düzenli olarak boşaltılması, kapı ve pencerelerde sineklik kullanılması, açıkta kalan cilt için sivrisinek kovucuların tercih edilmesi ve özellikle akşam saatlerinde koruyucu kıyafetler giyilmesi bulaşma riskini azaltmak adına kritik önem taşıyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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