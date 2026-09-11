Bahçesindeki otları temizlerken buldu: 700 parçalık hazinede yok yok, tam 18,5 kilo

Danimarka’nın Rebild bölgesinde evinin bahçesindeki otları temizleyen bir ev sahibi, ülke tarihinde bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük Viking Çağı gümüş hazinesini buldu. Kil bir kap içerisinde toprağa gömülmüş halde keşfedilen ve yaklaşık 18,5 kilogram ağırlığında olan bu tarihi define, Danimarka'da daha önce bulunan benzer keşiflerden neredeyse üç kat daha büyük olmasıyla dikkat çekiyor.

Danimarka'da bir ev sahibi, bahçesinde yeni bir teras için çim temizliği yaparken hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Kazı sırasında sert bir cisme rastlayan adam, toprağı elle eşeledikçe irili ufaklı metal nesnelerin ortaya çıktığını anlattı.

TOPRAĞIN ALTINDAN 700 PARÇALIK KOLEKSİYON ÇIKARDI

Keşfin ardından bölgede incelemelerde bulunan arkeologlar, hazinenin 10. yüzyılda toprağa gömüldüğünü tespit etti. Kil kabın içerisinde ve toprağa saçılmış halde bulunan yaklaşık 700 parçalık koleksiyonda, gümüş külçeler, bilezikler, mücevherler, 50 adet madeni para ve küçük bir Thor çekici yer alıyor.

Independent’ın haberine göre, nesneler arasında özellikle bir gümüş külçenin üzerine kazınmış "hutu" ibareli yazı öne çıkarken, araştırmacılar bu ifadenin bir isim ya da mülkiyet sembolü olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Independent

DEVRİM NİTELİĞİNDE KEŞİF

Kuzey Jutland Müzeleri'nden arkeolog Torben Sarauw, bu buluntuyu Viking Çağı'ndan kalma bir kasaya benzeterek keşfin dönemin ekonomik yapısını anlamak açısından devrim niteliğinde olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 18,5 kilogram ağırlığında olan bu tarihi define, Danimarka'da daha önce bulunan benzer keşiflerden neredeyse üç kat daha büyük olmasıyla dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak gümüş külçe ve takılardan oluşan bu dev hazine, Vikinglerin ticarette gümüşü tartarak ve keserek nasıl bir ödeme aracı olarak kullandığını net bir şekilde kanıtlıyor.

Nesnelerin belirli ağırlık standartlarına göre gruplanmış olması, dönemin gelişmiş değer ve ölçü sistemine ışık tutarken, hazine üzerindeki detaylı incelemelerin sürdüğü bildiriliyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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