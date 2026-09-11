Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kızıldeniz'deki gerilimin tırmanması üzerine ABD Başkanı Trump'ı iki kez arayarak Husilere karşı hava saldırısı düzenlenmesini istedi. Trump ise bu talebi reddederken, Washington'ın doğrudan savaşa dahil olmak yerine Riyad'a istihbarat ve hedefleme desteği sağlayacağı bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar yeniden tırmanırken, Riyad'dan Washington'a dikkat çeken bir askeri müdahale çağrısı geldi. Axios'a konuşan iki ABD'li yetkiliye göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman, perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'ı iki kez telefonla arayarak Husilere karşı hava saldırıları düzenlenmesini istedi.

SELMAN'DAN TRUMP'A 'SALDIR' TALEBİ

Talebin, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Mokha kentine doğru ilerlemesinin ve Suudi Arabistan destekli Yemen güçlerinin geri çekilmesinin ardından geldiği belirtildi. Husilerin bu bölgeye yaklaşması, küresel ticaret açısından kritik öneme sahip Bab el-Mandeb Boğazı'na yönelik tehdidi de artırdı.

Kızıldeniz’de savaş çanları! Prens Selman’dan Trump’a peş peşe telefon: Husileri vurun

TRUMP 'TAN JET CEVAP

Trump ise Muhammed bin Selman'ın ABD'nin doğrudan hava saldırısı düzenlemesi yönündeki talebini kabul etmedi. ABD yönetiminin şu aşamada Husilere karşı doğrudan askeri müdahalede bulunma planı olmadığı belirtilirken, Washington'ın Suudi Arabistan'a istihbarat ve hedefleme verileri sağlayacağı aktarıldı. Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili, yaklaşık 200 Amerikan askerinin halihazırda Suudi Arabistan'da askeri olmayan destek faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Husilerin Yemen'deki stratejik kıyı kentinde kontrol alanını genişletmesi petrol fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Husilerin Bab el-Mandeb Boğazı'nı kontrol altına alması halinde, İran'ın halihazırda Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği aksattığı bir dönemde Tahran'ın ABD ve Körfez ülkeleri üzerinde yeni ve güçlü bir baskı unsuru elde edebileceği değerlendiriliyor.

Gerilimin tırmanması üzerine ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper'ın da acil koordinasyon görüşmeleri yapmak üzere perşembe günü Suudi Arabistan'a gittiği bildirildi. Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği ve Beyaz Saray ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kızıldeniz’de savaş çanları! Prens Selman’dan Trump’a peş peşe telefon: Husileri vurun

SUUDİ ARABİSTAN, WASHINGTON'DAN DAHA FAZLA DESTEK TALEP EDİYOR

Suudi Arabistan'ın ABD'den doğrudan askeri müdahale istemesi, Riyad'ın temmuz ayında Husilerle kendi imkanlarıyla mücadele edebileceği yönündeki tutumundan önemli bir geri dönüş olarak değerlendiriliyor. Son haftalarda çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte Suudi Arabistan'ın Washington'dan daha fazla destek talep etmeye başladığı belirtiliyor.

Kızıldeniz’de savaş çanları! Prens Selman’dan Trump’a peş peşe telefon: Husileri vurun

ABD'li yetkililere göre Trump yönetimi, ABD güçlerinin İran ve Hürmüz Boğazı'na odaklanmasını ve yeni bir cephe açılmamasını istiyor. Washington'ın önceliğinin Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü korumak olduğu, bölgedeki daha geniş çaplı mücadelenin ise Suudi Arabistan ve diğer bölgesel ortaklara bırakılacağı ifade ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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