İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Seferihisar Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Sultan Acar arasındaki “aşkım”lı WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Acar’ın savcılık ifadesiyle de örtüşen mesajlarda 300 bin TL ve 150 bin TL’lik para talepleri, şoförler aracılığıyla nakit teslimatlar, araç ve kira ödemeleri ile otel konaklamaları dikkat çekti. Acar, Yetişkin’le sevgili olduklarını kabul ederken belediye işlerine ve rüşvet iddialarına dahil olmadığını savundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında, tutuklanan eski Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Sultan Acar arasındaki WhatsApp yazışmaları ve Acar’ın savcılık ifadesi dosyaya yansıdı. “Aşkım”, “hayatım” ve “bebeğim” ifadelerinin yer aldığı mesajlarda yüz binlerce liralık para talepleri, şoförler üzerinden nakit teslimatlar, araç ve kira ödemeleri ile otel konaklamalarına ilişkin detaylar yer aldı.

Aşkım”lı WhatsApp mesajları soruşturma dosyasında! Seferhisar Belediyesi soruşturmasında yüz binlerce liralık para trafiği

PARA TALEPLERİ ŞOFÖRLER ÜZERİNDEN İLETİLDİ

Sultan Acar, savcılık ifadesinde İsmail Yetişkin’le sevgili olduklarını ve birliktelikleri süresince kendisinden birçok kez para aldığını kabul etti. Acar, bazı ödemelerin Yetişkin tarafından doğrudan, bazılarının ise şoförleri aracılığıyla kendisine ulaştırıldığını söyledi.

WhatsApp yazışmalarında da para teslimatlarına ilişkin ifadeler yer aldı. Acar’ın “Aşkım Aykan’ı ne zaman göndereceksin?” mesajına Yetişkin’in “Aşkım şimdi çıktı yola geliyor” şeklinde cevap verdiği görüldü. Acar’ın daha sonra “Aşkım para için teşekkür ederim” mesajını gönderdiği belirlendi.

Acar, paraların kendisine çoğunlukla Yetişkin’in şoförü Aykan Dalbudak tarafından getirildiğini, Deniz ve Serter isimli şoförlerin de para teslimatlarında kullanıldığını ifade etti.

Aşkım”lı WhatsApp mesajları soruşturma dosyasında! Seferhisar Belediyesi soruşturmasında yüz binlerce liralık para trafiği

300 BİN TL NAKİT İDDİASI

Dosyadaki yazışmalarda Acar’ın Yetişkin’den 300 bin TL istediği görüldü. Acar, savcılık ifadesinde ise Folkart Vega’daki evinin kirası ve diğer ihtiyaçları için Yetişkin’in kendisine 300 bin TL nakit verdiğini söyledi.

Acar, bu paranın 6 aylık kira ve diğer ihtiyaçları için verildiğini, 6 aylık kira bedelini bankaya giderek ödediğini belirtti. Ev kirasının da Yetişkin tarafından düzenli olarak karşılandığını ifade etti.

Başka bir mesajlaşmada ise Acar’ın kira, fatura ve ailesine göndereceği para için 150 bin TL istediği, Yetişkin’in de “Yarın hallederim” şeklinde cevap verdiği görüldü.

Aşkım”lı WhatsApp mesajları soruşturma dosyasında! Seferhisar Belediyesi soruşturmasında yüz binlerce liralık para trafiği

765 BİN LİRALIK ARACIN 300 BİN LİRASINI YETİŞKİN VERDİ

Soruşturma dosyasına giren ifadelerde araç alımına ilişkin para hareketi de yer aldı. Acar, Mart 2025’te 765 bin TL’ye Renault Clio satın aldığını ve aracın ilk 300 bin TL’sini Yetişkin’in verdiğini söyledi.

Kalan tutarın ise kendisi ve kardeşi Aykan Dalbudak tarafından karşılandığını belirten Acar, araç satın alma sürecinde internetten bulduğu ilanları Yetişkin’e gönderdiğini ve kendisinden fikir aldığını anlattı.

Aşkım”lı WhatsApp mesajları soruşturma dosyasında! Seferhisar Belediyesi soruşturmasında yüz binlerce liralık para trafiği

KUMAR MASASINDAN FOTOĞRAF GÖNDERDİ: “200 EURO KÂR VAR”

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında, İsmail Yetişkin’in Sultan Acar’a rulet masasında çekilmiş bir fotoğraf gönderdiği görüldü. Acar’ın “Aşkım kumara mı düştün yine?” mesajına Yetişkin, “Evet aşkım fakat fazla kalamadık, şimdi çıktım. 200 Euro kâr var” şeklinde cevap verdi. Yazışmalar, Yetişkin’in farklı konuların yanı sıra kumar oynadığına ilişkin ifadeleri de içeriyor.

Aşkım”lı WhatsApp mesajları soruşturma dosyasında! Seferhisar Belediyesi soruşturmasında yüz binlerce liralık para trafiği

OTEL KONAKLAMALARINI DOĞRULADI

WhatsApp yazışmalarında Yetişkin ile Acar’ın Antalya, Muğla ve Bodrum başta olmak üzere farklı şehirlerdeki seyahat ve otel planları da yer aldı.

Acar, savcılık ifadesinde kendisine gösterilen otel kayıtlarının tamamını doğruladı. Yetişkin ile ilişkilerinin sürdüğü dönemde farklı şehirlerde birlikte konakladıklarını belirten Acar, bazı seyahatlerde Seferihisar Belediyesine ait Skoda marka araçla hareket ettiklerini söyledi.

Aşkım”lı WhatsApp mesajları soruşturma dosyasında! Seferhisar Belediyesi soruşturmasında yüz binlerce liralık para trafiği

Acar ayrıca otel ve restoran giderlerinin çoğunlukla Yetişkin tarafından nakit ödendiğini ifade etti.

İsmail Yetişkin’in talebi ile Sultan Acar’ın Zeki Seyyar’e ait şirkette 2 yıl sigortalı gösterildiği ve 210.428,61 TL sigorta primi tahakkuk ettirildiği öğrenildi.

ÇALIŞMADIĞI İŞYERİNDEN SGK KAYDI

Dosyadaki dikkat çeken başlıklardan biri de Acar’ın SGK kaydı oldu. WhatsApp yazışmalarında Yetişkin’in “Aşkım Zeki yanımda, senin sigortanın ay sonunda yattığını söylüyor” dediği görüldü.

Aşkım”lı WhatsApp mesajları soruşturma dosyasında! Seferhisar Belediyesi soruşturmasında yüz binlerce liralık para trafiği

Acar, ifadesinde SGK kaydının Yetişkin’in devreye girmesiyle arkadaşı Zeki Seyyar’a ait işyerinden yapıldığını söyledi. Söz konusu işyerinde fiilen hiç çalışmadığını belirten Acar, sigorta masraflarını kendisinin karşıladığını ifade etti.

Sultan Acar - Eski Belediye Başkanı İsmail Yetişkin

“BELEDİYE İŞLERİYLE İLGİLİ BİR MESELE KONUŞMADIK”

Sultan Acar ise ifadesinde Yetişkin’le arasındaki para ve diğer ilişkileri kabul ederken belediyedeki işlere, ihalelere veya rüşvet iddialarına dahil olmadığını savundu.

Acar, Yetişkin’le görüşmelerinde belediye işleriyle ilgili herhangi bir konu konuşmadıklarını belirterek, aralarındaki para hareketlerinin sevgililik ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini öne sürdü.

Aşkım”lı WhatsApp mesajları soruşturma dosyasında! Seferhisar Belediyesi soruşturmasında yüz binlerce liralık para trafiği

Soruşturma kapsamında ise Yetişkin’den Acar’a gittiği belirtilen paraların kaynağı, şoförler üzerinden gerçekleştirilen nakit teslimatlar, araç ve kira ödemeleri ile SGK kaydının dosyadaki diğer mali bulgularla bağlantısı araştırılıyor.

İsmail Yetişkin

İSMAİL YETİŞKİN KİMDİR?

1976 yılında Seferihisar’da doğan İsmail Yetişkin, siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) başladı. Asil Nadir Lisesi’nden mezun olan Yetişkin, yaklaşık 27 yıl boyunca CHP Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Tarım ve ticaretle ilgilenen, uzun yıllar Seferihisar’daki Dutlaraltı’nda esnaflık yapan Yetişkin, 31 Mart 2019 seçimlerinde Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde yeniden başkanlığa seçilen Yetişkin, 30 Haziran 2026’da Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı. Yetişkin evli ve iki çocuk babasıdır.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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