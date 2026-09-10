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Küçükçekmece'de iş yerine yapılan silahlı saldırı polis kamerasında

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Küçükçekmece'de bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan şahıs polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Polisin yaka kamerası tarafından kaydedilen olayda zanlı kısa sürede yakalandı.

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Küçükçekmece'de bir işyerine silahlı saldırıda bulunan zanlı, polis ekiplerinin nefes kesen kovalamacası sonucunda yakalandı. O anlar polis yaka kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgilere göre olay dün Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Şüpheli bir şahıs cadde üstündeki bir işyerine silahlı saldırı düzenleyip kaçmaya çalıştı. Silahlı saldırı ihbarı sesleri sonrasında hızla olay yerine giden Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, koşarak kaçan şahsı gördü. Silahlı şahıs, nefes kesen bir kovalamaca sonunda yakalandı. Kimliği tespit edilen M.A.K. adlı şahsın üst aramasında silah, maske ve eldiven bulundu. O anlar polis yaka kamerası tarafından kaydedildi.

Polis devam eden çalışmalarda olayla ilişkili olduğu belirlenen D.G. adlı şahsı da Avcılar'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, adliyeye sevk edildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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