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Silahla yol kestiler, bedelini ağır ödediler! Hem ehliyetlerinden hem araçlarından oldular

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Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte seyir halindeki bir aracı ısrarla takip edip önünü keserek diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatan iki trafik magandası, polis ekiplerinin operasyonuyla aynı gece yakayı ele verdi. Sosyal medyada büyük tepki çeken şahısların araçlarında yapılan aramalarda Glock marka tabanca ve mühimmat ele geçirilirken; şüphelilere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı, ehliyetlerine 60 gün el konuldu ve olayda kullanılan araçlar trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Karatay
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