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Antalya'da yürekler ağza geldi! Ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu

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Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Yürekleri ağza getiren anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde 7 Eylül tarihinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı.

Yangın, üçüncü gününde Aksu Karaöz Mahallesi'nde başlayarak Kepez Kızıllı Mahallesi'ne sirayet eden yangına müdahale ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor.

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TEHLİKELİ ANLAR

Söndürme ekiplerinin alevlerle göğüs göğüse mücadele ettiği o anlar bazen tehlikeli anlara da sahne oluyor. Kızıllı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yeniden alevlenen bölgede söndürme çalışması yapan ekiplerin alevlerle karşı karşıya kaldığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Antalyada yürekler ağza geldi! Ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
Başlık ResmiAntalyada yürekler ağza geldi! Ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu

EKİPLER SON ANDA KURTULDU

Bir anda terse dönen rüzgar nedeniyle alevler, ekiplere zor anlar yaşattı. Alevlere müdahale adan arazöz ve kontrol araçlarının da bulunduğu ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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