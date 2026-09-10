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Aksu ve Kepez'de alevlerin önü kesildi: Yüzlerce ev tahliye edildi, 47 kişi hastanelik oldu

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Antalya'da Aksu'dan Kepez'e yayılan orman yangını, iki günün sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. 254 hane tahliye edilirken yangında 47 vatandaşın etkilendiği açıklandı.

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Aksu’da 7 Eylül'de başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Kepez’e kadar uzanan kabus, ekiplerin zamanla yarışan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personelle müdahalede bulunuluyor.

VALİLİK SON DURUMU PAYLAŞTI

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Eylül saat 16.25'te Aksu ilçesi Karaöz mevkisinde orman yangını meydana geldiği, yangın nedeniyle Karaöz Mahallesi'nde 10 hane ve 25 kişi, Yeşilkaraman Mahallesi'nde 69 hane, 18 ahır ve 256 kişi, Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 175 hane ve 439 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Aksu ve Kepezde alevlerin önü kesildi: Yüzlerce ev tahliye edildi, 47 kişi hastanelik oldu
Başlık ResmiAksu ve Kepezde alevlerin önü kesildi: Yüzlerce ev tahliye edildi, 47 kişi hastanelik oldu
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11 KİŞİ HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Yangından 47 vatandaşın etkilendiği, 11 kişinin hastaneye nakledildiği, 36 kişinin de ayakta tedavisinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, yangın nedeniyle mobil iletişim şebekesinde meydana gelen kesintiler üzerine, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom tarafından orman yangınından etkilenen bölgeye mobil baz istasyonu araçlarının konuşlandırıldığı bildirildi.

4 İLDEN EKİPLER BÖLGEDE

Koordinasyon çalışmalarını yürütmek üzere AFAD Başkanlığı Daire Başkanı Davut Şahin'in görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Aksu ve Kepezde alevlerin önü kesildi: Yüzlerce ev tahliye edildi, 47 kişi hastanelik oldu
Başlık ResmiAksu ve Kepezde alevlerin önü kesildi: Yüzlerce ev tahliye edildi, 47 kişi hastanelik oldu

"AFAD Mobil koordinasyon tırı yangın bölgesine konuşlandırılmıştır. Antalya Kızılay tarafından yangın bölgesinde 3 ikram aracı 21 personel ile 10 bin 80 su, 11 bin 500 soğuk içecek, 10 bin ikramlık, 4 bin kumanya ve 3 bin kişilik çorba dağıtılmıştır. AFAD Başkanlığınca, orman yangınına müdahale çalışmalarına destek sağlamak amacıyla çevre illerden AFAD personeli, iş makineleri, arazöz ve itfaiye araçlarının bölgeye sevk edilmesi talep edilmiş olup, ilgili mesaj formu diğer illere iletilmiştir. Konya, Karaman, Isparta ve Burdur'dan AFAD, itfaiye ve orman ekipleri bölgeye intikal etmiştir. CK Akdeniz Elektrik tarafından bölgede elektrik kesintisi yaşandığı, mevcut durumda kesintiden 3 mahalleden toplam 679 abonenin etkilendiği bilgisi alınmıştır. 2 adet 100 kW jeneratör sahada enerji sağlamaktadır."

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Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aksu'da 48 hanede bulunan 189 kişiye psikososyal destek sağlandığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, 3 binanın acil yıkılacak, 13 binanın az hasarlı, 1 binanın hasarsız olarak tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, tamamen kontrol altına almak için mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Aksu ve Kepezde alevlerin önü kesildi: Yüzlerce ev tahliye edildi, 47 kişi hastanelik oldu
Başlık ResmiAksu ve Kepezde alevlerin önü kesildi: Yüzlerce ev tahliye edildi, 47 kişi hastanelik oldu

ALEVLERDEN SON ANDA KURTULDULAR

Öte yandan söndürme ekiplerinin alevlerle göğüs göğse mücadele ettiği onlar kimi zaman tehlikeli anlara sahne oluyor.

Bir anda ters dönen rüzgar nedeniyle alevler cansiparane mücadele eden ekiplere zor anlar yaşattı. Alevlere müdahale adan arazöz ve kontrol araçlarının da bulunduğu ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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